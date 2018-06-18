Как почувствовать себя на футбольном стадионе не выходя из дома

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-18T17:59:43+03:00

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Купить билеты на футбольные матчи удалось далеко не всем желающим. К счастью, это не повод огорчаться. Например, абоненты домашнего и спутникового телевидения МТС на время мирового футбольного первенства с 14 июня по 15 июля получили возможность смотреть трансляции «Первого канала» в самом высоком качестве - на телевизорах стандарта сверхвысокой четкости 4K UHD со звуковым сопровождением пространственного звучания Dolby Atmos. Также пользователям услуг МТС доступен специально запущенный телеканал «Матч! Ультра» – 24 часа футбола, аналитики, эмоций, надежд и разочарований и никакой лишней информации – в качестве, доведенном до стандарта 4K UHD из обычного Full HD.

Главное отличие нового стандарта от ставшего привычным Full HD – практически полная иллюзия присутствия. Эффект достигается благодаря объёмному звуку и еще более высокому разрешению. Количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали составляет 3840×2160, что в четыре раза больше, чем при Full HD.

Напомним, МТС предлагает до 194 телевизионных каналов для пользователей спутникового и Домашнего ТВ, и до 130 каналов для просмотра через интернет со смартфонов, планшетов, компьютеров и с телевизоров с функцией Smart TV.