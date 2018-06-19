2018-06-19T09:47:40+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 19 июня

"КП" рассказывает о трех поединках, которые будут сыграны на чемпионате мира по футболу 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард сборной России Артем Дзюба.Форвард сборной России Артем Дзюба.Фото: REUTERS
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На чемпионате мира по футболу - день последних матчей 1 тура группового этапа. И - важная игра! Россия в Санкт-Петербурге встречается с командой Египта. "КП" рассказывает о главных моментах расписания матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 19 июня.

15:00 Саранск Колумбия - Япония

Хамес Родригес, Радамель Фалькао и другие звезды сборной Колумбии попытаются удачно стартовать в Саранске. Соперник южноамериканцев, которые могут похвастаться солидным по именам составом - Япония. Они с 1998 года ни разу не пропускали финальные этапы чемпионатов мира. И дважды были в 1/8 финала - в 2002 и 2010 годах.

18:00 Москва "Спартак" Польша - Сенегал

Польская сборная во главе с Левандовски и всей звездной кампанией берет старт на чемпионате мира по футболу в России встречей с крепким Сенегалом. Последний турнир с участием поляков стал для них самым удачным - во Франции 2 года назад они прошли в четвертьфинал турнира. Где в серии пенальти уступили будущим чемпионам - Португалии. А вот Сенегал сыграет на чемпионатах мира впервые с 2002 года. 16 лет назад они произвели фурор в Японии и Кореи, дойдя до четвертьфинала.

21:00 Санкт-Петербург Россия - Египет (онлайн-трансляция)

Еще никогда в истории всего российского футбола на сборную России не смотрели с большей надеждой, чем сейчас. Выиграв первый матч у Саудовской Аравии 5:0, подопечные Станислава Черчесова посеяли немало позитивных мыслей в отношении турнирной ситуации. Но на той стороне ринга - сборная Египта во главе с Мохаммедом Салахом. Он, как говорят, должен появиться на поле впервые после травмы, полученной в финале ЛЧ в Киеве, Салах пойдет в бой за свою сборную уже в Северной столице России.

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