«Тест на ВИЧ: Экспедиция» на Сахалине: «Бережно относитесь к своему здоровью уже сегодня»

СЕГОДНЯ 18:30 2018-06-18T18:30:32+03:00

Сахалин стал вторым после Камчатки регионом, на территории которого прошла акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Сахалин стал вторым после Камчатки регионом, где прошла III Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию

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18 июня в Южно-Сахалинске торжественно передали флаг Сахалинской области организаторам III Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Это был символ того, что область приняла участие во всероссийской акции и поддерживает ее.

Сахалин стал вторым после Камчатки регионом, на территории которого прошла акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, инициированная Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ).

- В Сахалинской области состоялось поистине грандиозное событие - мы стали участниками Всероссийской акции против ВИЧ, - отметил заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев. - Сегодня ВИЧ-инфекция распространяется по всей планете, порой не встречая барьеров. И подобные акции становятся тем барьером, который сдерживает дальнейшее распространение инфекции. Участвуя в подобных акциях, мы сможем сделать нашу Сахалинскую область свободной от ВИЧ.

Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Татьяна Золоедова обратила внимание, что «несмотря на то, что Сахалинская область должное время оставалась «в тени» распространения ВИЧ-инфекции, уже более чем 1500 человек поставлен диагноз «ВИЧ». И в силах врачей сделать так, чтобы граждане с положительным ВИЧ-статусом могли прожить долгую полноценную жизнь, родить здоровых детей». Татьяна Алексеевна подчеркнула, что для достижения таких результатов необходимо донести до населения важность регулярного тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Фризюк в своем выступлении привел статистику по заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции и отметил, что причина смертности в том числе и в поздней постановке диагноза:

- Мне бы хотелось пожелать, чтобы каждый из вас донес до своих близких, друзей и знакомых простую истину - нужно очень бережно относиться к своему здоровью, не стоит откладывать на завтра этот очень важный шаг и пройти тест на ВИЧ уже сегодня.

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Главный врач ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом» Елена Ломакина поблагодарила Министерство здравоохранения Российской Федерации за организацию акции, а также отметила важность профилактической работы, в том числе по информированию населения по вопросам ВИЧ-инфекции, и в связи с этим подчеркнула важность развития волонтерского движения в Российской Федерации и в частности в Сахалинской области.

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три дня в 4 городах Сахалинской области - Южно-Сахалинске, Поронайске, Корсакове, Холмске участие в акции приняли 735 жителей.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.

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