10 фактов о Максиме Галкине

СЕГОДНЯ 18:54 2018-06-18T18:54:50+03:00

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Самый популярный телеведущий, артист и пародист (а еще и певец, писатель, автор искрометных колонок в «Комсомолке») отмечает сегодня личный праздник. Максиму исполнилось 42 года.

Одной из первых именинника поздравила его жена, Примадонна российской сцены Алла Пугачева.

— С днем рождения, мой любимый, — написала в своем Инстаграме Алла Борисовна.

alla_orfey С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,МОЙ ЛЮБИМЫЙ!!!

Поздравил друга и Филипп Киркоров, разместив у себя в блоге видео со своего концерта, где многотысячный зал скандирует: «С днем рождения, Максим!»

— Ну вот и настал этот замечательный летний день,18 июня, а ведь именно только в такой яркий, добрый, тёплый и солнечный день, как и он сам, мог появиться на свет замечательный Максим Галкин, — написал в Инстаграме Киркоров.

fkirkorov Ну вот и настал , этот замечательный летний день,18 июня, а ведь именно только в такой день яркий ,добрый ,тёплый и солнечный день, как и он сам, мог появиться на свет замечательный МАКСИМ ГАЛКИН

Выложила поздравительный пост и Кристина Орбакайте.

— С Днём рождения, дорогой и любимый наш Максим Галкин. Вместе с тобой всегда весело шагать не только по просторам соцсетей, — поздравила родственника Кристина.

orbakaite_k С Днём Рождения, дорогой и любимый наш @maxgalkinru Вместе с тобой всегда весело шагать не только по просторам соцсетей #моясемья #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #максимгалкин #сднемрождениямаксим - @rr_photo - @bosco_di_ciliegi

Присоединился к поздравлениям Галкина и друг его семьи маэстро Игорь Николаев.

— Макс, дорогой, у нас с тобой рюмочки-то в руках не случайно — в твой день рождения выпьем за тебя, за твою чудесную драгоценную семью, за твоё яркое, искромётное творчество, будь счастлив!!! — поздравил товарища Николаев.

igor_nikolaev_music Макс, дорогой, у нас с тобой рюмочки-то в руках не случайно - в твой день рождения выпьем за тебя, за твою чудесную драгоценную семью, за твоё яркое искромётное творчество, будь счастлив!!! #игорьниколаев @maxgalkinru

В своих блогах поздравление Максиму адресовали многие знаменитости: Валерия, Дима Билан, Хибла Герзмава, Игорь Гуляев, Лолита Милявская, Наташа Королева.

А «КП» вспоминает 10 фактов о сегодняшнем имениннике.

1) Пародировать людей Максим начал еще в детстве. Первой, кого он изобразил, была его мама. Мальчик копировал, как мама разговаривает по телефону. Потом появились пародии на подруг мамы, на преподавателей в школе.

2) Первую зарплату Максим Галкин получил в 17 лет, став артистом Студенческого театра МГУ. В те годы появляются первые разговоры, что на сцене появилась новая звезда. После концерта на закрытии сезона в Доме литераторов от Студенческого театра МГУ, где юный Галкин выступил с номером «Урмасс Отт интервьюирует известных политиков», к Максиму подошел министр культуры и сказал, что он спас концерт.

3) На первом сольнике Галкина в 2001 году на фестивале «Славянский Базар» собралось пять тысяч зрителей. С тех пор выступления артиста сопровождают неизменные аншлаги.

4) Максим Галкин знает несколько иностранных языков. Частенько поет на своих концертах на немецком, французском, испанском языках.

5) Максим Галкин в детстве легко мог бы стать участником программы «Лучше всех».

— Я знал столицы всех стран мира, знал, какие страны с кем граничат. Другое дело, не в возрасте Тимофея Цоя (один из участников шоу, знает столицы и флаги всех стран мира. — Ред.), не в 5 лет, но в 9 лет я все это знал. У меня карта висела над кроватью, так что просто не было выхода. Если бы «Лучше всех» было в 80-х годах, я бы поучаствовал, конечно, — рассказывал в интервью «КП» Максим Галкин.

6) Максим не скрывает, что давно заметил, что у него есть экстрасенсорные способности.

Не зря же его друзья называют М.А.Г (аббревиатура имени).

— Экстрасенсорные способности за собой замечал, но в быту. Часто видел сны, которые предсказывали определенные события в моей жизни. Как правило, это тяжелые, трагические события, уход близких. Ничего хорошего. Бывало, что мне приходило знание о каких-то катастрофах заранее. Но, к сожалению, я не могу этим управлять. Я, как правило, ретроспективно вспоминаю. То есть я всегда знаю про какой-то сон, что это не простой сон. Но, к сожалению, не всегда могу его расшифровать, — признался «Комсомолке» Галкин.

Алла Пугачева называет мужа Масик, Мася или Масечка.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

7) Несмотря на то, что по итогам 2017 года Галкин стал самым популярным телеведущим страны, пока в копилке нет никаких званий.

— Главное, как сам себя ощущаешь. А то, что в каком-то общественном восприятии я еще молодое дарование — это вообще замечательно. Я не люблю никакие звания (у меня их, кстати, нет) и предпочитаю оставаться в статусе подающего надежды, — признается Максим Галкин.

8) В прошлом году Максим Галкин, ранее сторонившийся соцсетей, стал одним из самых популярных блогеров в Инстаграме. Сейчас в соцсети артиста почти каждый день появляются умилительные видеоролики (кстати, Максим и тут молодец — монтажом видео он занимается сам) наследников Галкина и Пугачевой и отчеты гастрольных будней артиста.

— У меня был Инстаграм, где собралось 200-300 тысяч подписчиков, но его вел мой помощник. А я подумал, дай-ка сам что-нибудь выложу. И затянуло! Как только я увидел рост подписчиков, то понял, что это интересно. Для меня это универсальный способ общения с аудиторией. Так я могу влиять на СМИ, получается, я сам СМИ. И потом — это избавило меня от папарацци, которые постоянно дежурили у забора, преследовали нас в Юрмале. Это нервировало, хоть я и не скандалил, не убегал, — рассказал журналу «Телепрограмма» Максим Галкин.

9) В детстве Максим Галкин написал свой первый роман «Сила мрака». Кто знает, может, и сейчас что-то готовит интересное для книгоманов, которым тоже, кстати, является.

— В принципе, наверное, мне пора что-то написать. Я недавно стихи написал, хотя раньше мне это в голову не приходило. Алла мне подсказала первую строчку. Она говорит: «У меня крутится давно такая первая строчка. Но мне лень придумывать дальше. Может, напишешь?» И я за два часа перед сном написал стихи, подарил Алле. Ей очень понравилось. Но я самоед. Быть может, у меня это хорошо получится, но надо справиться со своим самоедством. Отбросить ложный стыд.

Сейчас много моих коллег пустились в писательский жанр, и они не стесняются публиковать свои опусы... Быть может, я слишком критичен к себе? Пишут-то, как правило, не очень... Я думаю, может, мне тоже уже написать. Будет это очень или не очень, определю потом, — делился с «КП» артист.

10) Говорят, что в быту Алла Пугачева называет мужа Масик, Мася или Масечка.

Максим позаботился о том чтобы Алла Пугачева не думала ни о чем.Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам Аллы Борисовны, она счастлива рядом с Максимом.

— Максим позаботился о том, чтобы я не думала ни об огороде, ни о готовке. Там есть кому в огороде копаться и приготовить, — рассказала в интервью «Комсомолке» Алла Пугачева. — Конечно, я люблю заниматься домом, но у нас есть и помощники по хозяйству. Максим сделал так, чтобы я жила в замке, как звезда. Хотя мне для счастья много не надо. Я всегда довольствовалась малым. Всю свою жизнь. А теперь я просто счастливая женщина.