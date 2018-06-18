Реформаторство головного мозга

СЕГОДНЯ 19:26 2018-06-18T19:27:19+03:00

Посчитать свою будущую пенсию можно с помощью калькулятора. И даже без него Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вице-премьер Татьяна Голикова удивила. Заявила, что нужно отказаться от нынешней пенсионной системы, действующей всего-то с 2015 года. Но новому ответственному за социальный блок она не угодила. Доводы как всегда человеколюбивы. Мол, принцип расчета сложен, а лежащие в основе пенсии баллы - абстрактны. Вот и нужно все поменять. На что именно, Голикова пока не придумала, но уже твердо решила, что нынешняя система жить не будет. Это в ее стиле – полумер Татьяна Алексеевна не признает, решения принимает быстро. Даже если от ее действий зависит жизнь десятков миллионов людей, а на кону триллионы рублей. Но в случае с пенсионной реформой, наверное, все же лучше остановиться и хотя бы немного подумать.

Если разобраться, пенсионная формула, которую применяют сейчас, не сложнее уравнений в начальной школе. А баллы жестко привязаны к стоимости в рублях, которая по закону каждый год индексируется на уровень инфляции. Перемножить балл на его цену в силах любой человек. Как и посчитать свою будущую пенсию без помощи калькулятора (см. «Пошаговая инструкция»).

Во всей этой системе всегда смущало только одно. Стоимость балла в рублях зависит от правительства. А оно в случае кризиса может взять и срезать ее ради экономии бюджета. Это, собственно, единственное слабое место нынешней системы. Во всем остальном она близка к идеалу. По крайней мере, справедливее по отношению к тем, кто больше работает и больше зарабатывает: получаемые баллы зависят напрямую от уровня дохода. И это большой шаг вперед по сравнению с бывшей уравниловкой. Но новый вице-премьер отчаянно хочет сделать два шага назад.

Критиковать еще даже не родившийся проект не буду. Возможно, он и правда окажется лучше. Возможно, пенсионерам заживется сытнее, но при этом и сама пенсионная система станет более сбалансированной, и бизнес не обложат дополнительными сборами. Но все это в теории, а на практике очередная реформа, смена правил игры, окончательно подорвет доверие россиян к государству. И этот подсознательный факт не перебить никакими рациональными плюсами.

Голикова, порывы которой всегда были искренними, будучи главой Минздравсоцразвития в 2010 году продавила валоризацию (пересчет пенсий), как бульдозер раздавив оппонентов из Минфина. Именно ей миллионы пенсионеров должны быть благодарны, что их пенсии тогда выросли аж на 40%. В правительстве этим потом бравировали: мол, у всех глобальный финансовый кризис, а в России пенсионеры стали жить лучше.

Действие казалось правильным и справедливым. Вот только деньги тогда взяли у бизнеса, повысив страховые взносы с 26 до 34%. Мол, пускай взваливают на себя социальные обязательства, помогают старикам в кризис. Чисто математически все сходилось, а на практике бизнес ношу не потянул и сбросил - просто ушел в тень. Доходы бюджета не выросли, а даже упали. Фатальная ошибка, которую пришлось исправлять – страховые взносы через год снизили до 30%. Потери казны привели к дисбалансу пенсионной системы. Ее дефицит стал расти угрожающими темпами, но его удавалось гасить сверхдоходами бюджета. Печальной ситуация стала через несколько лет, когда нефтедоллары перестали литься рекой.

Единственное фундаментальное решение спасения ситуацию - повышение пенсионного возраста. Всем профильным экспертам еще 10 лет назад было понятно, что это нужно делать, потому что демографию не обмануть. Когда число работников падает, а число пенсионеров растет, задачку можно решить, лишь поменяв главные пропорции. Но президент на это решение наложил вето. Чиновников социального блока поставили перед фактом – выкручивайтесь как можете.

Вот они и крутились. Сначала заморозили накопительную часть пенсии, потом создали систему повышающих коэффициентов (для тех, кто добровольно отложит выход на пенсию), стали повышать минимальный стаж, ввели пенсионные баллы и придумали понятную формулу расчета будущей пенсии. Это были правильные и взвешенные, но все-таки полумеры. Демографическую яму с ними перепрыгнуть не получилось.

Теперь, когда решение повысить пенсионный возраст, вроде бы принято, Татьяна Голикова предлагает начать все с чистого листа. И провести очередную, чуть ли не пятую пенсионную реформу за последние 20 лет. Хочется верить, что она и ее коллеги все же учатся на своих ошибках и в этот раз не наломают дров. Хотя, судя по другим действиям правительства (повышение НДС), память у большинства чиновников все-таки рыбья. Либо у них какие-то другие, известные только им причины.

КСТАТИ

Пошаговая инструкция, как посчитать свою будущую пенсию

1. Заходите на сайт pfrf.ru в раздел «Личный кабинет». Используете логин и пароль от портала «Госуслуги» (если вас там еще нет, регистрируйтесь – это удобно).

2. Находите раздел «Получить информацию: о сформированных пенсионных правах».

3. Смотрите, набрали ли вы минимальный стаж. Для тех, кто уходит на пенсию в этом году, он составляет 9 лет. А в 2024 году вырастет до 15 лет (пока выше поднимать не планировали).

4. Если минимальный стаж есть или к моменту назначения пенсии точно будет, смотрим графу баллы. Перемножаем каждый из них на 81,5 рубля. Это стоимость пенсионного коэффициента сейчас, в 2018 году.

5. Добавляете к полученному 4983 рубля. Это фиксированный платеж для всех, кто заслужит трудовую пенсию. То есть будет иметь минимально необходимый стаж и минимально необходимое число баллов: не менее 13,8 балла в 2018 году и не менее 30 баллов в 2025 году.

6. Получаете ту пенсию, на которую вы могли бы рассчитывать уже сейчас (если бы вам исполнилось 55 и 60 лет). Если вы продолжаете работать, то число баллов будет расти – соответственно, будет расти и будущая пенсия.

P.S. Наверняка эту информацию уже можно считать бессмысленной. Но основные факторы для получения более высокой пенсии, скорее всего, останутся без изменений. Чем больше стаж и чем выше белая зарплата, тем пособие от государства в будущем будет выше.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Подробнее о том, как устроена нынешняя пенсионная система, можно прочитать на официальном сайте Пенсионного фонда России. Там же есть ссылка на калькулятор будущей пенсии.

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