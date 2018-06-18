Футболисты сборной Польши семь месяцев готовили планы на свой первый матч ЧМ-2018 в России

СЕГОДНЯ 20:05 2018-06-18T20:16:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сборная Польши проведет свой первый матч на чемпионате мира по футболу 19 июня в Москве на стадионе "Спартак". На предыгровую пресс-конференцию поляки вышли невероятно большим, на фоне других команд составом - три футболиста и главный тренер!

- Каждый матч за сборную - честь для меня. И я уверен, что это будет достижение для меня. Но главное - это командный дух. Все зависит от решения тренер. Главное - благо команды. Мы сделаем все, чтобы выиграть завтра, - начал свой спич защитник поляков "Куба" Блащиковски.

Сборная Польши готова к матчу против Сенегала на чемпионате мира.Фото: REUTERS

Наставник поляков Адам Навалка признался, что работа к первой игре чемпионата мира проходила очень долго - начиная прямо с 2 декабря 2017 года. Можно сказать, он уже переплюнул по тщательности подготовки своего коллегу из Мексики. Хуан Карлос Осорио накануне признался, что план на победную встречу с Германией он разрабатывал шесть месяцев.

- Наша подготовка к первому матчу с Сенегалом началась сразу же после жеребьевки. И вся информация по Сенегалу была передана нам или игрокам. Я могу сказать лишь одно. Сенегальцы - сильный соперник. Эта команда очень сильная. У нас есть определенные идеи, как организовать атаку во время матча, - заявил журналистам Навалка.

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка.Фото: REUTERS

А вот говоря о составе своей группы, наставник поляков был сдержан в оценках:

- Эта группа - в целом равная по возможностям и мастерству команд. Сенегальцы готовы проводить опасные атаки. Но многие из игроков выступают за очень хорошие клубы. Завтра матч будет очень сложным, но я считаю, что мы победим. Мы сыграем лучше и, может быть, победим с разницей в один мяч.

Полякам предстоит впервые сыграть в матче, где будет доступна система видеоповторов. В команде готовы к этому:

- Очень хорошо, что такие решения принимаются на ЧМ. И думаю, что игроки показали позитивное понимае такойсистемы судейства. У арбитров есть помощники в виде видеоассистентов, - сказа Адам Навалка.

А вот Гжегош Крыховяк подвел итог выступлениям всех, заявив о том, что поляки хотят выиграть завтрашнюю встречу:

- Я уважаю сенегальскую команду, мы верим в свое мастерство. Хотим провсти оптимальный матч и заработать три очка.

Сборная Польши на предыгровой тренировке на стадионе "Спартак".Фото: REUTERS

Матч Польша - Сенегал на чемпионате мира по футболу будет сыгран завтра, 19 июня. Он начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе "Спартак" в Москве.