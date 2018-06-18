Игорь Ледяхов: Черчесов сделает правильный выбор!

СЕГОДНЯ 21:27 2018-06-18T21:29:41+03:00

Участник чемпионата мира 1994 года, а теперь главный тренер грозненского «Ахмата», на чьей базе готовится к матчам сборная Египта - сегодняшний соперник россиян, дал «КП» свой прогноз на матч

Изменить размер текста: A A

- Игорь Анатольевич, как, вы считаете, сложится для сборной России игра с Египтом?

- Надеюсь, что для нас она сложится удачно - единственное, что могу сказать.

- Все говорят только про главную звезду египтян - Мохамеда Салаха, про его здоровье. Получается, что он - главная головная боль наших ребят в этом матче?

- Ну, один футболист, как говорят, в поле не воин. Салах действительно игрок сильный, высокого класса. Правда, он из-за травмы пропустил большое количество времени, и мы не знаем, в каком физическом состоянии будет египтянин. К тому же после победы в матче с Саудовской Аравией россияне сейчас на психологическом подъеме.

- А вы случайно сейчас не в Грозном? А то бы «пошпионили» за Салахом, как он тренируется...

- Не смогу, вместе с «Ахматом» сейчас на сборах в Австрии...

- А какие у сборной России главные козыри в игре против Египта?

- Я думаю, что это скорость. Нужно внимательно сыграть в защите и быстро переходить из обороны в атаку, преодолевая середину поля. Потому что у нас впереди футболисты достаточно быстрые, а Головин неплохо в середине поля играет.

- Многие специалисты по первому матчу Египта с Уругваем отмечали уверенную игру фараонов в защите. Ребята высокие, крупные. Может быть, стоит попробовать выпустить Дзюбу в нападение, например, а не Смолова?

- Здесь сложно гадать. Да, Дзюба забил в прошлой игре, а у Смолова моментов не было. Другое дело, что все-таки Федор на протяжении всего сезона - один из лучших бомбардиров российской Премьер-лиги. В каком состоянии сейчас находятся эти двое, мы не знаем. Думаю, Станислав Черчесов все видит, понимает и сделает правильный выбор в пользу того или другого игрока.

- И все-таки, как вы считаете, выиграем сегодня?

- Я ставлю на положительный результат.