Обанкротившийся игроман сжег жену, которая отказалась заплатить его долги

СЕГОДНЯ 01:12 2018-06-18T21:48:32+03:00

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Тело 40-летней Стеллы Сырбу нашли, когда стали разгребать завалы сгоревшей дачи в Пушкинском районе Подмосковья. Соседи видели, как в самом начале из окон пошли струйки сизого дыма. Но когда в СНТ «Бортнево» приехали машины пожарных, дача полыхала вовсю. В итоге дом выгорел дотла. А еще местные заметили, как за несколько минут до пожара от дачи Стеллы на своем «Рено» отъехал ее муж Виталий Унгуреану. Он теперь основной подозреваемый. В следствии считают: Виталий мог убить жену, а потом устроить пожар, чтобы избавиться от улик.

«ВЗЯЛ ДЕНЬГИ И ПРОПАЛ»

На фото в соцсетях они были идеальной парой. Всегда вместе. На больших праздниках, в кафе с приятелями или в своем загородном доме.

А о том, что на самом деле творилось в семье последние несколько лет, знали только самые близкие друзья.

Стелла Сырбу родом из Молдавии. Переехала в Россию лет десять назад. После смерти первого мужа осталась одна с маленьким сыном на руках, без знакомств, без родных. Но в чужой стране сумела зацепиться, получила гражданство и даже открыла собственный бизнес - небольшую строительную фирму. На подряды привозила рабочих из Молдавии.

С одной из таких бригад и приехал он, Виталий. На пару лет моложе Стеллы, обходительный молодой человек. В общем, вскоре у них завязались отношения. Знакомые говорят: Виталий сделал Стеллу счастливой, она буквально на глазах расцвела.

Начинал обычным мастером-плиточником, а после женитьбы фактически стал совладельцем фирмы. Встречался с клиентами, контролировал рабочих, утверждал сметы, мотался по рынкам за материалами.

- Хотя на многих объектах он и сам работал. Что и говорить, мастер он очень хороший, - рассказывает «КП» близкий знакомый семьи. - До поры до времени Стелла и Виталий жили душа в душу. Но два года назад начались проблемы. Виталий... пропал!

Накануне он взял у клиента предоплату за работу, около 600 тысяч рублей, - и с концами.

Через несколько дней его нашли друзья. Тогда он и признался: начал играть на спортивных ставках. И денег у него больше нет. Почему скрывался? Испугался, что не сможет их вернуть, и боялся прийти домой, к Стелле.

- Он пообещал, что такого больше не повторится. И около года действительно держал себя в руках. Они жили, как раньше. И вдруг опять пропал. Снова собрал с объектов деньги, якобы на аванс и материалы, и растворился. Стеллу начинали теребить клиенты, все договора-то подписывала она. Ей приходилось выкручиваться, занимая деньги у знакомых. Виталий в итоге вернулся. Работал, чтобы они смогли закрыть долги, но потом он снова исчез с деньгами. И дальше такие исчезновения стали происходить регулярно: собирает деньги, пропадает на несколько дней, появляется, отрабатывает на объектах - и все заново.

- А Стелла? Неужели так слепо любила?

- Ей просто хотелось нормальной семьи. Сначала она надеялась, что это все пройдет. Но в последнее время признавалась, что готова с Виталиком расстаться. Из-за всей этой нервотрепки.

...но недолгое счастье закончилось пепелищем и огромными долгами.Фото: facebook.com

«ПРЕДЛОЖИЛИ СТЕЛЛЕ ЕГО ПОСАДИТЬ»

Последняя капля - в начале мая. Стелла узнала, что Виталий выпросил у нескольких клиентов около 1 миллиона 600 тысяч рублей. И все спустил.

То есть этот огромный долг одним махом повис на Стелле.

- До этого друзья еще как-то боролись за него, разговаривали, объясняли, что так он себя погубит, - продолжает знакомый погибшей женщины. - А тут решили: все, он перешел черту. Мы предложили Стелле: «То, что он сделал, - это кража в особо крупном размере. Пора уже ему отвечать за свои поступки. Давай его посадим! Пиши заявление в полицию». Но она ответила, что не хочет брать такой грех на душу, - мол, у Виталия в Молдове трое сыновей от первого брака, старенькая мама. Она хотела, чтобы он просто исчез из ее жизни, уехал. Это было буквально за день до трагедии...

28 мая вечером Стелла вернулась домой в загородный коттедж. Там ее ждал муж. Утром она проводила16-летнего сына на школьный экзамен. А потом, по всей видимости, у них с Виталием случился серьезный разговор.

- Мы можем только предполагать, о чем шла речь, - говорят друзья. - Но есть два момента. Во-первых, Виталий точно знал, что накануне Стелла взяла у клиента на материалы 100 тысяч рублей и эти деньги наличными были при ней. Во-вторых, она как-то рассказывала: в последнее время муж настаивал, чтобы она продала их дом. Мол, пустим деньги в дело, развернемся. Но при его игромании можно предположить, что он либо хотел спустить эти средства, либо ему нужно было перекрыть долги, которые он уже нахватал.

В следствии предполагают, что мужчина мог избить жену или даже убить, затем поджечь дом.

- Брошенную машину нашли на одном из строительных рынков, - рассказал «КП» источник в следствии. - В салоне мужчина оставил свой мобильный телефон. В том, что машину бросил именно Виталий, нет сомнений - его опознали работники рынка. Сейчас он основной подозреваемый и объявлен в розыск.

Виталия Унгуреану ищут уже больше двух недель.

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Исповедь предполагаемого убийцы:

Мы тратили на себя по 150 - 200 тысяч рублей в месяц, а детям в Молдавию отправляли по 10 тысяч

Подавшийся в бега Виталий Унгуреану после смерти Стеллы написал одному из общих знакомых. По крайней мере, друзья погибшей женщины уверены, что это он - некто под левым ником оставил две записи в соцсети под фото Стеллы. Но, судя по подробностям, которые сообщает этот человек, это может быть и сам Виталий.

Унгуреану рассказывает, что на момент их первой встречи он еще был официально женат.

«Полгода мы прятались... - пишет. - Короче, мы решили, что я все скажу там как есть, и мы будем вместе! Мы решили так: выделим моим детям 30% от нашего заработка. За два года мы хорошо преуспели. Мы отдыхали и жили на широкую ногу. В Молдавию стали выделять уже 20%. Я не спорил, но чувствовал себя виноватым перед детьми. Стал обманывать и играть. Честно вам сказать, мы тратили на себя по 150 - 200 тысяч рублей в месяц, а в Молдавию отправляли по 10 тысяч. И каждый раз с ссорами. Я помимо этого отправлял еще по $100 или €50, обманывал Стеллу, но это по-любому все узнавалось, и снова споры-ссоры. На днях она вообще сказала: исчезни. Мы друг друга не понимали. И я опять стал играть, тратить деньги назло...»

Вот что пишет предполагаемый Виталий о последних часах перед трагедией.

«Меня не любили и не понимали. Я ужасно страдал. Всю ночь мы ссорились. Стелла говорила, что не хочет жить и покончит с собой. Утром я поехал в «Леруа» и ждал ее, чтобы оплатить материалы. На звонки она не отвечала, я вернулся домой. Она была мертва, я испугался, что все подумают на меня. Я хотел поджечь себя, но в последний момент испугался и убежал! Я прошу прощения у всех (называет имена детей, знакомых. - Авт.), кто меня знал. Я во всем виноват! Я очень хотел жить».

На комментарии «сдайся в полицию» аноним не ответил.