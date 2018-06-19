Похудевшая на 27 кг Мария Кожевникова стала моделью

СЕГОДНЯ 13:30 2018-06-19T13:36:34+03:00

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Актриса Мария Кожевникова, которая меньше года назад стала мамой в третий раз, быстро вернулась в форму после родов. Строгая диета, спортивное прошлое, активный образ жизни помогли молодой маме вновь обрести привычный вес. Своим примером Мария мотивирует подписчиц в Instagram и многочисленных поклонниц не запускать себя. И теперь артистка пошла еще дальше. Кожевникова попробовала себя в роли модели: она приняла участие в съемках лукбука вечерних платьев от модного российского дизайнера Люсьен Крысановой.

Мария разместила пост в соцсетях и под фотографией в черном полупрозрачном наряде написала: «Знакомьтесь, девочки, российский бренд @lucienkrisanovaofficial. Великолепные вечерние платья и не только!» Подписчики отреагировали восторженными комментариями: «Мама троих детей должна выглядеть именно так!», «Маша, по вам и не скажешь, что вы мама троих детей», «Мария, вы такая настоящая, естественно красивая, глаз радуется», «Шикарный образ», «Сногсшибательная», — написали они.

Мария Кожевникова приняла участие в съемках лукбука вечерних платьев дизайнера Люсьен Крысановой.

— В последнее время я предпочитаю иной стиль, выбираю удобный кэжуал или спортивную одежду. Но решила немного поэкспериментировать с образом. Это вечернее платье подчеркивает фигуру, оно достаточно открыто из-за кружевной отделки. Получилось не только красиво, но и смело, — говорит Кожевникова.