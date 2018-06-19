Бесплатный поезд на матч Россия - Египет: "Калинка-Малинка" и солнце в Питере как хорошая примета

СЕГОДНЯ 14:04 2018-06-19T14:25:35+03:00

Фотокорреспондент "КП" отправился в Санкт-Петербург в вагоне для фанатов

На втором этаже бесплатного поезда для болельщиков мобильный интернет работал довольно скверно. Бог его знает, что было тому причиной - расположение ли вокзала, или то, что роутер находился под железной крышей перрона и крышей вагона. Не суть.

Типичная сценка для улиц Москвы летом 2018 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Какой там счет? Без изменений...

Кемеровчанин Константин "топил" за Англию, которая, в этот момент грозилась сыграть вничью с Тунисом.

Константин из Кемеров наблюдает за игрой Англия - Тунис .Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На зависающем экране моего ноутбука мелькнуло и застыло радостное лицо Гарри Кейна. По этой картинке Константин понял, что Англия одержала победу на добавленных минутах.

Поезд уже мчался в Петербург. Пассажиры, в основном футбольные болельщики из России и Египта, готовились ко сну. На часах было полдвенадцатого ночи.

В поезде ехали весело - с шутками и песнями.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А как тут насчет покурить? - интересовался у меня Константин.

А я и сам не знал.

В туалетах не было окон, а тамбуры были настолько новыми, что омрачать их дымом было как-то неэтично, что-ли. И ни одной остановки...

Этой же проблемой были озадачены два любителя футбола из России, мы с ними направлялись к вагону-ресторану.

- Вы что? Про федеральный закон забыли? - строго улыбнулась нам проводница. - Поезд сопровождает полиция, между прочим.

Большинство интуристов в восторге от чемпионата мира и России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские в это время скучали в своем купе. Поездка обещала быть спокойной.

Меж тем, в закутке на первом этаже вагона-ресторана образовался небольшой стихийный бар, где под баночку пива братались россияне и египтяне. На дружный заряд "Калинки-Малинки" египтяне так же дружно кричали "Эджипт! Эджипт!", если учитывать, что все это происходило в пространстве размером с кухню в хрущевке - было довольно жарко.

Один из египтян, сносно знающий русский, благодаря нашим туристам, до недавних пор в больших количествах отдыхавших на египетских пляжах, затеял игру, смысл которой сводился к знанию своих футбольных сборных, кто больше своих футболистов назовет, тот и победил. Впрочем игра довольно быстро закончилась, потому что для наших парней египетские фамилии были каким-то непонятным набором звуков, и они никак не могли проверить, правда ли есть такие футболисты или нет.

- Салах забьет вам сегодня два гола!

- Тогда счет будет пять - два, - улыбались наши.

Египтяне заводят песню во славу своей футбольной дружины.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И опять "Калинка-Малинка" и снова "Эджипт! Эджипт!"

В шесть утра разбудила проводница. Она принесла кофе, чтобы в оставшиеся полчаса пассажиры могли привести себя в порядок.

Во вторник вечером за наших футболистов будет болеть вся страна.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хотя и обещали дождь, Петербург встречал солнечной погодой.

Фанаты и той, и другой команды, надеялись, что это знак, что победит именно их сборная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия - Египет 19 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата мира по футболу 2018

Футбол, матч Россия - Египет 19 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата мира по футболу 2018 (подробности)