Зарабатываете меньше 60 тыcяч рублей? Вы нищеброд!

СЕГОДНЯ 14:08 2018-06-19T14:10:52+03:00

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Что такое «средний класс», точно не знает никто. Даже у Аристотеля, который изобрел это понятие, формулировки весьма расплывчатые. Считается, что если человек не бедный и заработать на пропитание и одежду у него проблем нет, то - добро пожаловать к «середнячкам». Но эксперты Аналитического кредитного агентства (АКРА) разбили эти иллюзии в пух и прах.

По мнению исследователей, москвич с зарплатой меньше 120 тысячи руб. – просто голь перекатная. Пропуск в средние эшелоны начинается от 121 тысячи руб. в месяц. В Петербурге, Краснодаре, Тюменской и Свердловской областях, Ненецком округе, а также на Дальнем Востоке планка пониже. Там представители буржуазии должны зарабатывать от 96 до 72 тысяч рублей. В остальных регионах – от 60 тысяч в месяц. Где заработать такие деньги, в исследовании не говорится.

Средний класс – это не про масло на бутерброде. И даже не про бутерброд с икрой. В АКРА считают, что доходы среднего класса должны позволять купить им квартиру и автомобиль. Пусть и в кредит. При этом люди не должны испытывать проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров. Они 2 раза в год выезжают за границу в отпуска. И умудряются при этом еще и накопления делать.

Кстати, указанный уровень дохода для среднего класса вполне себе европейский. Если перевести его в евро, то получится около 800. Это чуть выше, чем в Греции (750 евро). Но ниже, чем в Бельгии или Нидерландах (1100 – 1200 евро). Для Франции порог еще выше - 1500 евро, для Австрии и Германии 2000 евро, для США – 3160 долларов.