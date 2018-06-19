2018-06-19T16:04:31+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Британский спортивный журналист: «Я обожаю российский футбол. У него есть будущее»

Англичанин рассказал, почему фанатеет от сборной России
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Британский журналист Дэвид Сансан.Британский журналист Дэвид Сансан.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дэвид Сансан - журналист из Великобритании, который 9 лет (из своих 25) посвятил России. А точнее российскому футболу. В интервью «Комсомолке» он признался, что пока это только хобби. Но, вполне возможно, когда-нибудь оно перерастет в нечто большее. Сегодня Дэвид находится в России, в самом центре главного футбольного события мира - мундиаля 2018. И вот, что он рассказал о своем, даже по российским меркам, странном пристрастии.

- Да, я работаю в спортивном интернет-издании, которое сфокусировано исключительно на российском футболе. Наш сайт так и называется: «Russian football news».

- А в Россию ты приехал по работе или как футбольный болельщик?

- Я решил совместить приятное с полезным. Болею и параллельно пишу о том, что вижу.

- И ты действительно любишь российский футбол?

- Я его обожаю! Это моя работа и мое хобби. Я разбираюсь в российском футболе, знаю игроков, слежу за ними.

- И все-таки, мог бы ты объяснить, с чем связана такая увлеченность российским спортом?

- Это давняя история. Я наблюдаю за российскими футболистами с тех пор, как «Рубин» одержал победу над «Барселоной» (это произошло 20 октября 2009 года - Ред.). После этого знаменательного матча я стал больше интересоваться вашим футболом. И постепенно меня это затянуло. До этого я особо не интересовался ни Россией, ни российским спортом. В отличие от некоторых моих коллег, которые учились в России и знают русский язык.

- Вообще все это звучит несколько странно, потому что наши футболисты даже среди россиян особой популярностью не пользуются. Вы считаете, что у них может что-то получиться?

- В России много сильных игроков. Александр Головин тому яркое свидетельство. И да, я считаю, что у российского футбола есть будущее, потому что у вас играет множество хороших молодых футболистов. Взять к примеру академию ФК "Краснодар" или футбольную школу «Чертаново». Ребята оттуда могут стать чемпионами, я уверен.

- Как тебе нынешний Чемпионат мира? Ты сейчас в Москве?

- Нет, я в Казани. И это не передать словами. Это фантастика. Тут очень гостеприимные и приветливые люди, очень чистые улицы, красивые виды. Когда я приехал в этот город и увидел надпись «Казань» и Казанский кремль, я подумал: «Черт возьми, просто посмотрите на это место». Думаю, тут все готово к Чемпионату мира. Приятно удивили цены.

Кроме того, как вы знаете, британские СМИ отговаривали англичан от поездки в Россию. Пугали их. Но вчера английских фанатов очень тепло встретили в Волгограде, и они смогли убедиться в том, что все предостережения властей - не более, чем информационная война. Я тут уже 4 дня и пока очень доволен.

- А в Англии у тебя не возникает проблем из-за твоего повышенного интереса к России?

- Нет, ничего такого. Никаких проблем ни с работой, ни с учебой, если вы об этом. Некоторые правда думают, что я странный. Кто-то даже отговаривал меня от поездки в Россию на Кубок мира. Мои друзья говорили мне: «Будь осторожен, там злые русские, у тебя могут быть проблемы с местной полицией» и так далее. Но со мной все хорошо. Чувствую себя прекрасно.

- А не чувствуешь себя белой вороной?

- Может быть. Иногда да, чувствую. Мои друзья и коллеги остались дома и смотрят футбол по телевизору. А я поперся в Россию. Но я не считаю, что это плохо. Отличаться в чем-то от других - это нормально.

- Последний вопрос, какой твой прогноз на предстоящий матч Россия-Египет?

- Я думаю, что, скорее всего, это будет ничья с Салахом. Но очень надеюсь, что российская сборная победит.

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