«Вешу больше 60 кг»: Беременная Анна Хилькевич переживает, что не может перестать набирать вес

СЕГОДНЯ 16:14 2018-06-19T16:27:04+03:00

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В отличие от многих других звездных мам, которые во время беременности не очень охотно рассказывают о своем положении и делятся новостями о том, как проходят их будни, актриса Анна Хилькевич уже на ранних сроках рассказала о своем интересном положении и часто публикует в своем инстаграме снимки с округлившемся животом. Недавно звезда канала ТНТ пошутила, что муж – Артур Волков сказал ей, что они будут рожать до тех пор, пока не будет мальчика. Хотя, судя по всему, сама актриса будет рада и второй дочке. Ведь на всех фотографиях Хилькевич выглядит такой счастливой. Но на днях, Аня поделилась и своими тревогами. В частности, она пожаловалась подписчикам, что набрала большой вес во время беременности.

«Я должна признаться — я вешу уж больше 60кг (при том, что до беременности мой вес был 46-47), и это еще не предел (еще где-то 1,5 месяца впереди)» — рассказала Хилькевич, рост которой, к слову, составляет 160 сантиметров (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Я хочу при всех сейчас вот дать слово, что я приведу себя в форму! И стану почти фитоняшкой. Я же смогу... да ведь?» — обратилась Анна к подписчикам, подчеркнув, что сейчас она не может устоять перед аппетитной едой.

«Я должна признаться — я вешу уж больше 60кг (при том, что до беременности мой вес был 46-47), и это еще не предел (еще где-то 1,5 месяца впереди)» — рассказала Хилькевич.Фото: Instagram.com

Поклонницы Хилькевич заявили, что главное сейчас здоровье мамы и будущего малыша, а вес всегда можно сбросить.

«Смогла первый раз сможешь и во второй», «Мы в тебя верим», «Кушайте на здоровье! Малыш сам знает, сколько маме веса набрать! Это очень нормальное явление! Вы обязательно придете в форму, когда откормите малыша грудью! Все неважно – только малыш! Пока он больше всего нуждается в вашем теле и в вас!» - заявили они.

Напомним, в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. Не так давно звезда сообщила публике, что ждет второго ребенка.