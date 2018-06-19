2018-06-19T17:16:29+03:00
Звезды

Футбол с пеленок: Полугодовалые близнецы Курниковой и Иглесиаса болеют за Россию

Певец и теннисистка поделились в Инстаграме умилительными снимками детей [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Близнецы Курниковой и Иглесиаса растут футбольными фанатами. Фото: Инстаграм.Близнецы Курниковой и Иглесиаса растут футбольными фанатами. Фото: Инстаграм.
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За Чемпионатом мира по футболу в эти дни следит вся планета. И семья Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса — не исключение. Звездная пара живет в Майами, в США, но болеет за свои родные страны: Анна — за Россию, Энрике — за Испанию. Вместе с родителями за футбольными баталиями наблюдают и дети пары, полугодовалые близнецы Люси и Николас. Судя по всему, малыши с пеленок становятся увлеченными футбольными болельщиками. На снимках, которыми звездная пара делится в своих Инстаграмах, брат и сестра с интересом следят за игрой по телевизору.

В день открытия ЧМ-2018 Анна сфотографировалась вместе с одним из близнецов во время матча между сборными России и Саудовской Аравии. Мама и малыш позируют с футбольным мячом, украшенным изображением талисмана чемпионата — волком Забивакой. Судя по довольному выражению мордашки ребенка, он в восторге от футбольной атрибутики, и ему очень нравится болеть за Россию вместе с Анной.

annakournikovaannakournikova
#Россия #worldcup2018 #GoRussia
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Через некоторое время еще один снимок появился и в Инстаграме Иглесиаса. На фото Энрике сидит у телевизора с шарфом сборной Испании на плечах, а на шее у него пристроился один из наследников. Умилительное фото артиста моментально набрало больше миллиона «лайков» и тысячи одобрительных комментариев.

enriqueiglesiasenriqueiglesias
#worldcup #spain #portugal
1071360 отметок «Нравится»11555 комментариевInstagram

За последние полгода дети звездной пары заметно подросли. 42-летний Энрике и 36-летняя Анна стали родителями близнецов в декабре прошлого года. Появление на свет их первенцев оказалось полной неожиданностью для поклонников звездной пары. Теннисистка хранила свою беременность в секрете, не давала интервью и не выходила в свет. Рожала Курникова в Майами.

Хотя Люси и Нико – двойняшки, они родились совсем разными. И, похоже, в будущем разница между ними будет все заметнее.

- Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький, - рассказала испанской прессе сестра Энрике Тамара.

Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет, однако официально пока так и не связали себя узами брака. Впрочем, поклонники подозревают, что на самом-то деле испанский соловей и королева кортов уже давно тайно поженились, только не объявляют об этом во всеуслышание. Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа «Escape» и с тех пор не расстаются.

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