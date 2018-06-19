2018-06-19T17:22:04+03:00
Экономика

Модернизацию московского НПЗ оценила делегация района Марьино

Жители смогли ознакомиться с результатами модернизации
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Гости ознакомились с работой новых установок, посетили современные биологические очистные сооружения «Биосфера», узнали о принципе работы автоматизированной системы мониторинга воздуха. Фото: Родион БАРАНОВГости ознакомились с работой новых установок, посетили современные биологические очистные сооружения «Биосфера», узнали о принципе работы автоматизированной системы мониторинга воздуха. Фото: Родион БАРАНОВ
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Капотня, Марьино, Братеево, Люблино – это районы, которые находятся рядом со столичным НПЗ и поэтому их жители часто бывают на заводе. С 2011 года Московский нефтеперерабатывающий завод проводит масштабную экологическую модернизацию предприятия, и о том, каких успехов им уже удалось достичь, они регулярно рассказывают местным жителям. Руководство предприятия подчеркивает, что они всегда открыты для диалога и постоянно проводят открытые экскурсии для делегации районов. Так, в начале июня на НПЗ побывали жители Капотни, которые убедились, насколько современны и высоки стандарты производства на предприятии, а вот вчера приехала делегация района Марьино.

Гости ознакомились с работой новых установок, посетили современные биологические очистные сооружения «Биосфера», узнали о принципе работы автоматизированной системы мониторинга воздуха. В рамках визита делегация увидела стройплощадку комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Этот комплекс сможет заменить пять действующих технологических объектов предыдущего поколения. Запуск «Евро+» позволит повысить надежность снабжения столичного региона качественным топливом высокого экологического класса Евро-5.

«Сегодня мы в очередной раз убедились в том, что на заводе ведут грандиозные работы по обновлению оборудования. Новшества, которые мы увидели в таком глобальном масштабе, поражают: это и передовая система

очистки воды, и современные установки, которые обеспечивают производство эко-топлива для всего столичного региона. Уверен, что по завершении модернизации, мы получим один из самых лучших заводов в Европе», - отметил глава муниципального округа района Марьино Виктор Сотсков.

Напомним, осенью 2017 года Московский НПЗ запустил современные биологические очистные сооружения «Биосфера». На открытии новой системы присутствовал мэр города Сергей Собянин. Благодаря ей завод очищает воду с эффективностью до 99,9 процента, а также в два с половиной раза сократил забор воды из Москвы-реки за счет повторного использования очищенных вод.

Модернизация продолжается, с 2011 по 2015 год, было реализовано порядка 50 процентов экологических проектов, что позволило снизить воздействие завода на окружающую среду примерно в два раза. На втором этапе, с 2016 по 2020 год, оно будет сокращено еще в два раза.

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