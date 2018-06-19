Обзор матча Польша — Сенегал 19 июня: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 20:25 2018-06-19T20:38:32+03:00

19 июня в Москве на стадионе "Спартак" прошел второй матч группы H. Для сборных Польши и Сенегала это была стартовая игра на турнире Фото: REUTERS

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В последнем матче 1-го тура чемпионата мира по футболу в России на поле вышли две "темные лошадки" турнира. Обзор матча Польша — Сенегал стоит начать с обстановки на трибунах. Команды играли на стадионе «Спартак» в Москве и, видимо, польские фанаты почувствовали себя здесь как дома: ведь красно-белые цвета этой сборной соответствуют традиционной раскраске самого титулованного российского клуба. Не случайно, болельщики сразу же погнали команду Адама Навалки вперед, создав впечатляющую шумовую поддержку.

Первый тайм

Состав сборной Польши намекал на то, что команда намеревается большую часть времени проводить на чужой половине поля. Тренер Навалка выпустил сразу несколько острых атакующих игроков, но уже первые минуты показали, в какой хорошей форме к турниру подошел Сенегал под руководством своего импозантного тренера Алиу Сиссе.

Африканские игроки неплохо комбинировали между собой и при этом надежно перекрывали лидеров польской сборной. Например, практически на голодном пайке остался великолепный бомбардир Роберт Левандовски. А вот у сенегальцев раз за разом удавались стремительные рейды к владениям Войцеха Щесны, но вот с завершающим ударом долгое время не везло. Все изменилось на 37-й минуте матча: Ньянг хорошо поборолся на фланге, пара горизонтальных пасов и после удара из-за штрафной Идриссы Гуйе мяч рикошетит от польского защитника в ворота. Дезориентированный отскоком польский вратарь помочь был не в силах. На перерыв сенегальские парни ушли в хорошем настроении, а Польша оказалась перед необходимостью что-то менять.

Второй тайм

Сразу после перерыва поляки, наконец, смогли создать реальную возможность для взятия ворот. Левандовски прорывался к воротам, и его грубо сбил защитник. Звезда «Баварии» самолично попытался наказать соперника за нарушение, но прекрасно исполненный штрафной удар «вытащил» из угла ворот темнокожий голкипер.

А на 60-й минуте Сенегал повел 2:0. Кошмарные ошибки допустили сразу трое польских игроков: Крыховяк зачем-то отдал рискованную передачу с центра поля к своей штрафной, а защитник Беднарек и вратарь Щесны не разобрались, кто первый на мяче. В итоге перед пустыми воротами оказался Ньянг, который спокойно открыл свой лицевой счет на мундиале.

Крыховяк смог частично реабилитироваться за четыре минуты до конца основного времени. Длинную подачу Камила Гросицки со штрафного он замкнул ударом головой в противоход вратарю. К несчастью для Польши этот забитый мяч так и остался голом престижа. Счет матча - 2:1 в пользу Сенегала.

Статистика

Польша — Сенегал — 1:2 (0:1).

Голы: Крыховяк, 86 — Чонек-автогол, 37, Ньянг, 60.

Польша: Щесны, Пищек (Берещински, 83), Рыбус, Паздан, Чонек, Крыховяк, Гросицки, Зелински, Блащиковски (Беднарек, 46), Милик (Ковнацки, 73), Левандовски.

Сенегал: Ндиай, Кулибали, Ваге, Сане, Сабали, Ндиайе (Куяте, 88), Гуйе, Сарр, Мане, Диуф (Ндойе, 62), Ньянг (Конате, 75).

Судья: Шукралла (Бахрейн).

Предупреждения: Крыховяк — Сане, Гуйе.

Удаления: нет.

19 июня. Москва, стадион «Спартак».