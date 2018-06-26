2018-06-26T08:20:52+03:00
В мире

Аргентинцы разорили свое государство на миллиард долларов

Страна оказалась практически полностью парализована
Антон ФОКИН
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В результате забастовки страна погрузилась в транспортный хаос - не работали аэропорты, общественный транспорт не вышел на улицыВ результате забастовки страна погрузилась в транспортный хаос - не работали аэропорты, общественный транспорт не вышел на улицыФото: REUTERS
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Прошедшая в понедельник, 25 июня, забастовка, вероятно, станет одним из самых разрушительных "стихийных бедствий" для Аргентины в этом году. Стачка, организованная Всеобщей конфедерацией труда, уже привела к рекордным потерям для экономики и дала "боевой настрой" для противников нынешнего правительства.

В результате забастовки страна погрузилась в транспортный хаос - не работали аэропорты, общественный транспорт не вышел на улицы, даже большая часть такси осталась в таксопарках. Студенты, преподаватели, банкиры - и стар, и млад отказался трудиться, чтобы выразить свой протест. Даже врачи в это день остались дома, сделав исключение только для пациентов скорой помощи.

Естественно, что власти уже недовольны действиями населения.

- Сегодняшняя забастовка обойдется нам в 29 миллиардов песо (около 1 миллиарда долларов), - заявил министр экономики Аргентины Николас Духовне. - Если хотите развивать нашу страну - идите работать.

Всеобщая забастовка началась после того, как власти страны начали проводить меры по стабилизации экономики, которые вызвали обесценивание местной валюты и значительный рост цен на продукты и коммунальные услуги. Профсоюзы обвиняют Буэнос-Айрес еще и в том, что власти не защищают местных производителей, а идут на уступки иностранным организациям, прежде всего МВФ. Впрочем, аргентинцам не привыкать бастовать. Они уже организовывали подобное "шоу" в прошлом году, однако так и не смогли убедить правительство прислушаться к избирателям.

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