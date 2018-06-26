2018-06-26T14:39:23+03:00
Экономика

Самая низкая занятость - на Северном Кавказе

Росстат провел ревизию рабочей силы
Владимир НИКОЛАЕВ
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Реальное число безработных в 4,9 раз больше тех, кто зарегистрирован в службе занятостиРеальное число безработных в 4,9 раз больше тех, кто зарегистрирован в службе занятостиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уровень безработицы в стране падает — к такому выводу пришли в Росстате. Если в мае прошлого года он составлял 5,5%, то в этом же месяце нынешнего — уже 4,7%. Общее число тех, кто оказался за бортом трудовой жизни, составляло в мае 2017-го почти 4 млн человек, а спустя год сократилось на 337 тысяч.

Вроде бы, много. Однако количество работающих при этом увеличилось лишь на 103 тыс. человек. В процентном отношении это капля в море, ведь армия тружеников составляет 76,1 млн человек. И куда делись остальные 220 с лишним тысяч человек? Очевидно, что сокращение безработицы произошло, в основном, по двум причинам: это естественная убыль населения и достижение безработными пенсионного возраста, когда они хоть и не нашли работу, но и безработными считаться уже перестали.

Из регионов наиболее высокий уровень безработицы на Северном Кавказе. В Ингушетии он составляет, например, 26,4%. А самый занятой регион — Москва. Здесь безработных лишь 1,3%.

Что еще интересного подсчитал Росстат?

- Реальное число безработных в 4,9 раз больше тех, кто зарегистрирован в службе занятости.

- Доля женщин среди безработных — 46,2%

- На селе безработных в 1,9 раз больше, чем в городе

Регион уровень безработицы %

Республика Ингушетия 26,4

Республика Тыва 14,9

Чеченская Республика 14,1

Республика Северная ОсетияАлания 12,1

Карачаево-Черкесская Республика 11,8

...

Московская обл. 2,7

Ханты-Мансийский авт. округ — Югра 2,4

Ямало-Ненецкий авт. округ 2,0

Санкт-Петербург 1,5

Москва 1,3

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