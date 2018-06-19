20 июня на Алтае откроется «День сибирского поля»

СЕГОДНЯ 11:40 2018-06-19T12:01:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В 10 утра 20 июня в Павловском районе Алтайского края начнет работу VII Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля», который проходит с 2011 года. В числе основных целей предстоящего мероприятия – импортозамещение, техническое и технологическое совершенствование производства, диверсификация как основа экономической эффективности ведения аграрного бизнеса. Мероприятие проводится в том числе и для повышения инвестиционной привлекательности аграрного машиностроения региона.

«РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В этом году в Сибирском агропарке в Павловском районе развернется масштабный агросалон, который считается не только грандиозным событием в Сибири, но и входит в число крупнейших полевых выставок страны.

Максимально широко свои разработки представит Алтайский кластер аграрного машиностроения. Руководители и специалисты получат возможность дать им оценку после посещения демонстрационного поля. Здесь можно будет увидеть в деле почвообрабатывающую и кормозаготовительную технику. Совсем рядом с демонстрационной площадкой расположен шоу-полигон. Переместившись к нему, гости станут свидетелями увлекательного представления востребованных во всех сферах аграрного сектора телескопических погрузчиков.

Деловой блок ежегодного форума будет представлен круглыми столами, семинарами, совещаниями, конференциями. 20 июня гости смогут посетить семинары по геоинформационным технологиям, органическому земледелию, технологии возделывания сои, применению средств питания растений. Также запланирована агрономическая олимпиада.

Второй день агрофорума, 21 июня, будет посвящен не только технологиям, но и теме кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. Центральным событием деловой программы станет круглый стол «Развитие непрерывного аграрного образования в Алтайском крае». Кроме того, на площадке будет организована тематическая экспозиция «Агроинтеграция», где будут представлены все образовательные и научные учреждения, вовлеченные в этот проект.

РОСТ АКТИВНОСТИ

Основные выставочные образцы уже доставлены на площадку. Участники форума завершают установку техники и художественное оформление своих стендов. Эксперты отмечают рост активности компаний-участников.

- Это свидетельствует о том, программа будет широкой и посетителям будет на что посмотреть, как на стационарной выставке, так и на демонстрационном поле, - отметил технический директор форума Вячеслав Шестаев.

На алтайской земле свою продукцию представят более 250 компаний - как российских, так и зарубежных. На стационарной выставочной площадке они презентуют более 500 единиц техники и оборудования. Значительная площадь отводится для экспозиции Алтайского кластера аграрного машиностроения. Ряд машин, в том числе местного производства, можно будет оценить в работе.

Как подчеркнул временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края Юрий Лукьянов, агрофорум – это площадка, где производители предлагают аграриям свои новые разработки и усовершенствованные модификации техники.

- В полном объеме будет представлено алтайское сельхозмашиностроение: почвообрабатывающая, посевная, кормозаготовительная и другая техника. Машины будут представлены под эгидой Алтайского кластера аграрного машиностроения, - рассказал Юрий Лукьянов.

И МЯСНЫЕ, И МОЛОЧНЫЕ

Центром животноводческого блока станет выставка сельскохозяйственных животных, выращиваемых в алтайских хозяйствах. В этом году состоится конкурс среди племенных хозяйств, занимающихся мясным скотоводством. Также планируется выводка племенных животных: овец, коз, лошадей, крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород.

- Наряду с мясными породами в выставочном павильоне будут размещены породы молочного скота, а также лошади, овцы. 24 племенных предприятия представят своих животных, на площадке будет находиться порядка 80 голов животных, - сообщил директор краевого центра сельхозконсультирования Сергей Князев.