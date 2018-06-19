Google создал алгоритм для предсказания даты смерти пациента

СЕГОДНЯ 14:25 2018-06-19T14:29:20+03:00

Инструмент от Google на основе искусственного интеллекта для медиков может спрогнозировать данные о здоровье пациента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Компания Google разработала инструмент на основе искусственного интеллекта для медиков, который может спрогнозировать данные о здоровье пациента: например, как долго он будет находиться в больнице, как скоро придет на повторный прием и каковы шансы на его смерть.

Следующим шагом компании будет продвижение этой прогностической системы в клиники, рассказал глава отдела искусственного интеллекта Google Джефф Дин. Он подчеркнул, что их подразделение действительно работает над прототипом, который может предсказать симптомы болезни и их влияние на здоровье пациента.

Впервые технология была использована в случае с женщиной, обратившейся в больницу на поздней стадии рака груди. Обычные медицинские приборы определили вероятность ее смерти во время пребывания в медучреждении в 9,3%. После это в дело вступил алгоритм от Google: на основе анализа 175 639 показателей он оценил риск ее смерти в 19,9%. Через несколько дней женщина скончалась.

“Google создал инструмент, который может прогнозировать результат лечения, в том числе то, как долго пациентам следует оставаться в больницах, возможность повторной госпитализации и вероятность смерти”, - подчеркнули в компании.

В целом, алгоритм Google учитывает большой массив данных, которые ранее не были доступны обычным медицинским приборам. Благодаря этой технологии обширного анализа компания надеется закрепиться на медицинском рынке.