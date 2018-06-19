ЧМ-2018: Особенности дойки гостей столицы

СЕГОДНЯ 15:07 2018-06-19T15:19:58+03:00

В дни чемпионата Москва разделилась на две неравные части. Одни – дерут с болельщиков-иностранцев три шкуры, а другие - пытаются защитить

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Зарубежный футбольный турист, приехавший в Москву посмотреть, как «гоняют мячик», быстро превратился в зачарованного ротозея, почти утратившего и чувство реальности, и базовые навыки выживания в мегаполисе. Москва – один из самых красивых и ухоженных городов мира – и это расслабляет приезжих.

Не верите - посмотрите на реакции гостей столицы. Вот по станции метро «Динамо», бродит итальянец, разглядывая фарфоровые барельефы-медальоны. Их десятки на каждой платформе, сюжеты из соцреализма. Качество проработки деталей такое - на Майсенской мануфактуре заплакали бы от зависти. Я вот никогда не обращал на них внимания, спасибо итальянцу. А тот вздыхал, вскрикивал и фотографировал настенный фарфор на телефон. Брать такого можно голыми руками. Брать - и доить.

Для малой части «москвичей» наступил «сенокос». И это те самые люди, тень от которых ложится на всю столицу, на всех ее жителей. Это «москвичи», приехавшие на Москве зарабатывать любой ценой. Этот вымороченный заработок. Он, как правило, грошовый, нищебродский. Богатства не принесет, но опозорить им столицу да и всю Россию заодно – можно легко.

Настоящие москвичи терпеть это не стали.

Рассказывает москвичка Яна Казакова:

«Мы встретили четырех мексиканцев с чемоданами. Они бродили по Солянке и искали хостел. Мы помогли им. Но персонал не говорил по-английски. Карточкой расплатиться было нельзя, за три ночи с мексиканцев потребовали 60 тысяч рублей».

Прилагалось фото этой богадельни – панцирные двухэтажные кровати, «система коридорная». Заокеанские гости остались жить в этом клоповнике - выбора не было. Особенно, если прилетел из другого полушария на три дня. Сотрудники хостела это понимали. И совесть им не мешала - ее «задвинули под стол». На время чемпионата. Не стану сообщать, из каких краев понаехали работать любители налички. И я не уверен, что владельцы хостела знают о махинациях нанятых сотрудников.

В тот же вечер в интернете выступила жена реального москвича Дмитрия Лаврикова. Семейная пара увидела, как таксист пытается стрясти с пассажиров 6,5 тысяч рублей за 3-километровую поездку. Москвичи за фанатов вступились, разгорелся скандал. Это только в кино рвачи трусливы, в реальности – все иначе. А если такой водила «понаехал» в Москву из дальних регионов и недальних стран, которые мы толерантно не упоминаем, он себя считает пластмассовым викингом с московским «правом на прибыли» и «свое», отжатое, просто так, без крика, не отдаст. Угрызений совести он не испытывает - бесполезно давить на то, чего нет. Но поломать мошенническую схему можно.

Сложнее с банкоматом в аэропорту, меняющем иностранцам их доллары на рубли по спекулятивному курсу 1:40. С ресторатором с Кавказа, который не поленился, загодя заготовил цветное «крапленое» меню на английском с фантастическими ценами. С ушлыми арендаторами, которые еще в апреле наснимали квартир, пересдали их иностранцам по два-три раза и растворились на просторах столицы.

Объективно – ничего не сделать. Меню – публичная оферта, а жуликов сразу не найдешь. Но, если вы считаете себя москвичом или носите в себе хоть мало-мальское чувство благодарности к городу, который вас приютил, дал работу и достаток – просто вмешайтесь, когда видите, что гостей обманывают. Они же к вам приехали! Они же думают, что это ваш город, ваша страна, а не этих хапуг!

Как говорят в сети – «плюсаните карму». И себе, и любимой Москве.

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В России - с любовью

Скажите, откуда завезли к нам полицию? Охрану в метро? Бабушек в троллейбусах? Где пряталась эта юная публика, щебечущая по-английски, по-испански и чуть ли не на японском? Откуда приехали иностранцы на чемпионат – это по ним самим видно. Ну не наши люди. В сомбреро, в смешных белых ушанках, с трещотками, париками, масками и дуделками. Чужеземный товар (подробности)

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