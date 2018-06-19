Инна Жиркова: «Перед игрой с Египтом отправила мужу важное сообщение»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-06-19T16:22:08+03:00

Жены футболистов не грузят их новостями перед важным матчем со сборной Египта

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Страна готовиться болеть за сборную России. Но самые преданные болельщики, которые поддержат футболистов при любом исходе игры - их жены. Они плохо спят ночь накануне важной игры - волнуются. В приметы почти никто не верит, но все стараются найти нужные слова для мужей. Супруга полузащитника сборной России Юрия Жиркова признается, что уснула сегодня с трудом. У Инны и Юрия Жирковых многодетная семья: пара воспитывает 9-летнего Диму, 7-летнюю Милану и Даниила, которому в сентябре исполнится три. Сегодня дети будут на стадионе болеть за папу. Инна встретила и гостей из Калининграда - так что у Жиркова сегодня мощная команда поддержки. «Комсомольская правда» поговорила с Инной незадолго до начала матча.

- Инна, в какой компании будете сегодня на трибунах?

- Собралась большая группа поддержки - прилетел мой папа, Юрины брат и сестра. И я с детьми.

- На матч с Саудовской Аравией в Москве вы ходили с Юлией Барановской. Она тоже ваша родня - вы с Юрой крестные родители детей Юлии.

- Юльчик сегодня прилетела из Москвы с младшим сыном Арсением. Так что нас будет много.

- Семьям игроков билеты выдают на матчи сборной или покупаете?

- На наш чемпионат на игры «Зенита» нам обычно выдают по две «проходки». И сейчас - по два билета на семью. Так как я всегда хожу с детьми, то нам нужно четыре билета, поэтому всегда докупаем. И рады, когда родные к нам присоединяются - приглашаем.

- Жены других игроков будут рядом с вами?

- Нет, мы сидим все в разных местах - каждый идет своей маленькой семейной компанией. На матче сборной в Москве виделась только с Юлией Самедовой.

- Пробки наверняка будут перед игрой. Выезжать будете заранее?

- Нам повезло, потому что живем недалеко от стадиона, поэтому все пойдем пешком. К тому же, погода сегодня хорошая. На московский матч я побоялась брать младшего сына из-за того, что в общественном транспорте будет много народа.

- Мы заметили, что Юра был с щетиной. Он не бреется сейчас? Верит в приметы?

- Юра не брал на базу бритву, но потом попросил ее привезти. Я привезла. Но видимо сейчас он сосредоточен на игре и не стал бриться. Все зависит от настроения. Это точно не примета.

- Созваниваетесь ежедневно?

- Звонки в день игры не запрещены, но мы не созваниваемся. Я просто отправила смс-сообщение с пожеланиями удачи, победы и самое главное, чтобы игра прошла без травм. Никогда не сообщаю, что у нас и как. Юра сосредоточен сейчас на другом. Даже в те дни, когда нет игры созваниваемся гораздо реже, чем обычно. Потому что все мысли о футболе, к тому же, у Юры сильно болит нога.

- Всю прошлую игру он был на поле.

- Обычно когда он на поле, то забывает, что и где болело. Себя никогда не бережет, отдается игре на все сто. Поэтому травма дала о себе знать. Но он каждый день ее лечит, переживает и старается, чтобы быть сегодня в форме и выйти на поле. Ежеднево у мужа процедуры. Вчера ему делали какой-то укол в ногу. Видимо, чтобы обезболить и сегодня он смог играть.

- Новости он читает или изолирован от всей информации?

- Игроки находятся на базе, где у них режим, правильное питание, общение, тренировки, процедуры. Они могут смотреть телевизор, читать новости в интренете, главное, чтобы отбой был строго по расписания - в 11 вечера.

- Как на базе проходили встречи в «Доме свиданий»?

- У нас было два часа - с 8 до 10 вечера. И мы с детьми естественно приехали обнять папу, поговорить и поиграть с ним. Мне понравилось, что там, где проходят наши встречи поставили холодильник с мороженым, и дети любят набрать его и бегать, играть с папами. Со стороны похоже на вечер на семейной турбазе.

- То есть за последний месяц вы виделись 2 часа?

- Еще один раз подъезжали минут на 20. Вчера я получала пропуск на машину, но Юру уже увидеть не смогла - за сутки перед игрой никаких встреч.

- Комментаторы матча «Россия - Саудовская Аравия» отмечали, что Жирков на поле в отличной форме и это хороший пример для молодежи.

- Приятно слышать такие слова. Юре скоро 35-ть и для футбола это не так мало. Но я смотрю на мужа и понимаю, что он в отличной форме. Он может ныть, как у него все болит, ходить перевязанным, посещать процедуры, а когда выходит на поле - я удивляюсь: где у него что болело? Для Юры самое главное - играть. Но он будет очень стараться. Для Юры самое главное - играть.

Футбол. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. Сборная России - сборная Египта. «Россия 1» 20.45.

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