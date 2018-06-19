2018-06-19T16:46:45+03:00
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Мистер Икс прощается с вами

Знаменитый мюзикл «Принцесса цирка» надолго покидает Москву
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Вернется «Принцесса цирка» в Москву только в декабре. Фото: Александр УтюпинВернется «Принцесса цирка» в Москву только в декабре. Фото: Александр Утюпин
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Самый цирковой мюзикл Москвы прощается со столицей на целых полгода – Московский театр мюзикла на Пушкинской площади закрывает сезон своим главным хитом с 23 июня по 8 июля. Вернется «Принцесса цирка» в Москву только в декабре. «КП» выяснила, почему на этот мюзикл нового поколения стоит попасть именно сейчас.

Первую причину мы уже озвучили. В следующем театральном сезоне «Принцесса цирка» предстанет на сцене только в декабре. И если вам хочется ощутить летним вечером подлинную страсть, чувственную романтику и запастись теплыми эмоциями к грядущему межсезонью, то не стоит упускать шанса.

Вторая причина – еще более веская. Как известно, контракты с артистами заключаются перед новым театральным сезоном. Кто знает, кого может недосчитаться зритель следующей осенью? Обладатели «Золотых Масок», коих в труппе Московского театра мюзикла уже немало, медийные лица, да и просто любимые артисты, которые снискали себе славу именно в спектаклях на «Горбушке», а потом и на Пушкинской площади, на одном месте долго не засиживаются. А до 8 июля на сцене снова Валерия Ланская, Ефим Шифрин, Алексей Колган, Максим Заусалин, Евгений Шириков, Оксана Костецкая, Елена Моисеева и другие звезды российской сцены и музыкального театра.

Третья причина: спектакль «Принцесса цирка» вошел в официальную культурную программу Чемпионата мира по футболу. Футбольные фаны да и сами футболисты в свободное время с большей вероятностью предпочтут именно «Принцессу цирка» – пожалуй, самый «спортивный» спектакль столицы на сегодня; зрелищный и масштабный проект с невероятными акробатическими трюками. Который, к тому же, идет в самом сердце столицы, на пересечении трех линий метро на Пушкинской площади – потеряться трудно даже иностранцу.

И четвертая причина, конечно, сам спектакль, который невозможно пропустить, сколько бы блоков его проката ни приходилось на театральный сезон. Это почти детективная история (сюжет был переписан либреттистом Алексеем Иващенко и режиссерами Мариной Швыдкой и Себастьяном Солдевилья) легко заставит выпасть из реальности почти на три часа, погрузиться в водоворот событий, интриг и столкновения двух таких разных миров – мира «простых» циркачей и парижского бомонда. Плюс всемирно известная музыка Имре Кальмана (одна ария «Цветы роняют лепестки на песок…» чего стоит). А головокружительный номер Мистера Икс – что-то нереальное для театральной сцены! – заставит биться чаще сердце даже самого отъявленного циника. Добавьте вишенку в виде динамичной и впечатляющей декорации от звезды мировой сценографии Оливье Ландревиля, которая из московского лета перенесет вас в лето парижское, а также хореорафию Женевьев Дорион-Купаль, работавшей над мюзиклами «Чикаго», «Отверженные», «Бриолин» и концертами Селин Дион и Гару, и сомнений не останется.

«Принцесса цирка»

Московский театр мюзикла,

Пушкинская пл., 2.

23 июня – 8 июля 2018 г.

https://teamuz.ru/princessa-cirka/#tickets

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