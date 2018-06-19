2018-06-19T17:51:10+03:00
Экономика

Оформление водительских прав и загранпаспортов подорожает

Госдума окончательно утвердила новые пошлины
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Правительство аргументировало внесение поправок дорогим производством документов и убытками.Правительство аргументировало внесение поправок дорогим производством документов и убытками.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Госдума приняла закон о повышении госпошлин за выдачу некоторых важных удостоверений. Законопроект прошел третье чтение, - значит поправок к нему уже не будет. Нововведения вступят в силу через месяц после официального опубликования закона. То есть, в конце июля.

Теперь госпошлина на загранпаспорт нового поколения (биометрический) составит 5000 руб. вместо 3500 руб. Для детей до 14 лет стоимость тоже увеличится с 1500 тысяч руб. до 2500 тысяч.

Кроме того, увеличится цена за регистрацию транспорта – с 800 до 1500 руб. А также за выдачу водительских прав – с 2000 до 3000 руб.

Правительство аргументировало внесение поправок дорогим производством документов и убытками. Применение электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и создание инфраструктуры для хранения и обработки данных значительно увеличивают затраты. Так говорится в пояснительной записке к закону. Действующие пошлины компенсируют расходы только на 42%. Остальное приходится вкладывать из федерального бюджета. Увеличение пошлин принесет в казну около 42,3 млрд рублей.

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