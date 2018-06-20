2018-06-19T20:38:32+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Португалия - Марокко 20 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата мира по футболу 2018

Футбол, матч Португалия - Марокко 20 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата мира по футболу 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду - автор трех голов в своей первой игре ЧМ-2018.Криштиану Роналду - автор трех голов в своей первой игре ЧМ-2018.Фото: REUTERS
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Команда Португалии приехала на чемпионат мира по футболу 2018 в ранге чемпиона Европы. Этот титул был добыт Криштиану Роналду и его напарниками по команде летом 2016 года во Франции. В первой встрече португальцы не смогли одержать победу, сыграв вничью 3:3 с Испанией. Сейчас же у них - игра с Марокко, которая может завершиться успешно. "КП" - о главных моментах атча Португалия - Марокко.

Статистика личных встреч Португалия - Марокко 20 июня 2018

Команды играли между собой лишь один раз. Это произошло 32 года назад на чемпионате мира 1986 года. Марокко тогда победили со счетом 3:1.

Прогнозы на матч Португалия - Марокко 20 июня 2018

Португалия - безусловный фаворит матча против африканской команды. Но она способна на сюрприз.

Трансляция матча Португалия - Марокко 20 июня 2018

Трансляция матча Португалия - Марокко 20 июня 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ в 15:00 по московскому времени.

Португалия - Марокко 20 июня 2018.

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