Иностранные фанаты футбол в СИЗО смотрят до 22.00

СЕГОДНЯ 17:40 2018-06-19T17:48:45+03:00

Следователи считают, что столкнулись не с фанатами, а с преступниками, для которых футбол лишь ширма. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Не все из двух миллионов болельщиков, приехавших в Россию на чемпионат мира, вернуться домой в срок. Пятеро фанатов задержаны сотрудниками полиции за различные преступления.

14 июня на Манежной площади в Москве за одиночный пикет заадержали британского гражданина, ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла. Взяли показания - и отпустили. Питер больше говорил про проблемы сексуальных меньшинств, чем про футбол.

18 июня двух англичан сняли с поезда на станции Елец в Липецкой области. Они ехали на бесплатном поезде в Волгоград, где играла их сборная. Болельщики набрались пива в вагоне-ресторане и устроили погром. Дебоширы били стекла, угрожали осколками другим пассажирам и полицейским, сопровождавшим состав. Обезвреживая хулиганов, один из сотудников получил ушибы и порезы. На агрессивного дебошира завели административное дело за мелкое хулиганство. Его собутыльнику грозит штраф за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Уже неделю в СИЗО №5 у метро «Водный стадион» сидят два мексиканца и иранец. Их подозревают в кражах.

Следователи считают, что столкнулись не с фанатами, а с преступниками, для которых футбол лишь ширма. 54-летний житель Мехико по имени Антонио похитил в Домодедово сумку у другого иностранца. В ней оказалось ценностей на 700 тысяч рублей. Другой его земляк в это время стоял на «шухере».

- Я просто перепутал сумку в аэропорту Домодедово! Я работаю в мексиканском ресторане поваром. Я чужие деньги вернул. Больше заплатил, чтобы приехать в Россию на матч! - божится Антонио.

Сотрудники ФСИН России разместили «повара» с другом в камерах для тех, кто впервые попал в СИЗО.

Иранца Фаламарза подозревают в краже тысячи долларов - по заявлению от другого болельщика из Бразилии, с которым он снимал номер в гостинице на Красной Пресне.

- Не брал я чужие деньги, меня оговорили! Я бизнесмен, у меня свой магазин! Я готов заплатить в десять раз больше, если меня отпустят. Обо мне уже сообщили консулу, он обещал помочь, - заявляет восточный гость.

- Они сидят в камерах на 8-10 человек. У каждого - своя койка с постельными принадлежностями, посуда, трехразовое питание. В камере есть горячая и холодная вода, туалет, телевизор, чайник, холодильник. Пока у задержанных иностранцев нет денег и близких, которые могли бы им помочь - сокамерники делятся с ними домашней едой и водой в бутылках. Все задержанные прошли медосмотр, - рассказал «КП» представитель ФСИН России Сергей Цыганков.

С задержанными сотрудники СИЗО №5 общаются на английском и испанском. По просьбе арестантов отправлены электронные письма к ним на родину, чтобы известить их близких о задержании. Иностранные любители футбола ходят на прогулку, а с 06.00 до 22.00 могут следить за игрой футбольных команд на ЧМ 2018.

Но если матч идет после отбоя, то задержанные могут досмотреть игру в повторе на следующий день.