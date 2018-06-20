Россия впервые примет чемпионат Европы по пахоте

СЕГОДНЯ 07:00 2018-06-20T08:08:27+03:00

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23 — 24 июня в Суздальском районе Владимирской области запланирована целая серия профессиональных соревнований: 35-й Чемпионат Европы и 7 открытый Чемпионат России по пахоте.

«ПРОДУМАТЬ КАЖДУЮ МЕЛОЧЬ»

- Чемпионат Европы по пахоте пройдет в нашей стране впервые, и это почетное право досталось именно Владимирской области, – подчеркнула губернатор Владимирской области Светлана Орлова. – А вот российский Чемпионат по пахоте наша область примет уже во второй раз: в 2014 году он так же проводился на Суздальской земле.

Обратим внимание, что соревнование считается уникальным событием, поскольку проводится в соответствии с правилами Всемирной пахотной организации, существующей уже более 60 лет. Победитель Чемпионата России получает ценный приз и возможность представлять нашу страну на международных состязаниях механизаторов, совершенствовать свое мастерство, обмениваясь практическим опытом с коллегами из других стран.

- Мы ожидаем на Чемпионаты по пахоте гостей из различных регионов России, не менее 11 зарубежных делегаций, представителей сельхозтоваропроизводителей, машиностроительных компаний и дилерских организаций - всего более трех тысяч гостей. Мы должны приложить все силы и продумать каждую мелочь, чтобы чемпионаты прошли на высоком организационном уровне, – заострила внимание Светлана Орлова.

Планы проведения Чемпионатов по пахоте скомпонованы с учетом уникального проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу - 2018».

Участникам соревнований будут презентованы лучшие туристические и культурные бренды Владимирской области, в том числе «Гастрономическая карта», Владимирский тяжеловоз, детский музыкальный проект «Новые имена». Также в рамках проведения мероприятий запланированы концертные программы, конное шоу, знаменитые «Богатырские игры».

- Россия отстояла право на проведение Чемпионата Европы в достаточно напряженном соревновании. А Суздаль был выбран по ряду показателей, в том числе по качеству поля для Чемпионата, а также по высокому уровню и большому опыту приёма туристов, – сообщила первый заместитель генерального директора компании «Росагролизинг» Людмила Приданова. – Уникальность наших чемпионатов в том, что механизаторы работают на одинаковой технике, то есть находятся в равных условиях. В ходе мероприятий традиционно будет продемонстрировано мастерство обработки почвы, а также состоится «Трактор-шоу». Кроме того, запланирована обширная деловая программа: различные совещания, семинары, обсуждения важных тем для сельхозтоваропроизводителей, машиностроителей, экспертов перерабатывающей промышленности».

«ТРАКТОР-ШОУ»

В континентальном турнире по пахоте примут участие лучшие механизаторы – члены Европейской пахотной федерации (ЕПФ) из Англии, Бельгии, Германии, Дании, России, Франции, Чехии, Швейцарии, Шотландии, Северной Ирландии, Королевства Нидерландов, Республики Ирландия и Эстонской Республики.

Отмечается, что европейские соревнования по пахоте проводит ЕПФ, объединяющая аграрные европейские государства.

Россию на соревнованиях представят победитель прошлогоднего российского чемпионата Андрей Шаль из Рязанской области и Вадим Зарецкий из Удмуртии, занявший тогда второе место.

В программе мероприятий чемпионатов запланированы состязания механизаторов в «оборотной» пахоте и «Трактор-шоу», насыщенная деловая программа, в которую входят различные совещания и дискуссии сельхозтоваропроизводителей, машиностроителей и экспертов перерабатывающей промышленности, а также представителей Минсельхоза России и Минпромторга, Госдумы и администраций регионов страны; выставка и демонстрационные показы сельскохозяйственной техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования. Кроме того, на поле развернутся выставка племенных животных, фермерская ярмарка экологически чистой продукции, а также культурно-развлекательные площадки для взрослых и детей.

«КОРОЛЕВА ПЛУГА»

Соревнования по пахоте имеют давнюю историю. Все начиналось 16 февраля 1931 года с конкурса между двумя графствами Ирландии - Уэксфорд и Килдэр. Новость о том, что два графства выбрали, чьи пахари лучше, разлетелась по всей Ирландии. В следующем году было решено провести такие же соревнования среди всех графств страны. Для этого в конце 1931 году в Ирландии была создана Национальная пахотная ассоциация (NPA). В 1952 году была создана Всемирная пахотная организация (WPO), а ирландец Джей Бергин назначен на должность вице-президента.

Первые Всемирные соревнования прошли в Канаде в 1953 году. С тех пор мировые первенства проходят ежегодно.

В 1954 году, в рамках второго чемпионата мира в Ирландии прошел первый чемпионат по пахоте среди представительниц прекрасного пола. В нем могли принимать участие женщины и девушки без ограничения по возрасту. Победительница получила титул «Королева плуга».

Сегодня в состав Всемирной пахотной организации входит более 30 стран, среди которых Россия, США, Австралия, Канада, ЮАР, Новая Зеландия, а также страны Европейской пахотной федерации.

После распада Советского Союза подобные состязания в нашей стране не проводили. Росагролизинг решил возобновить эту традицию. В 2008 году Россия вступила в состав Всемирного пахотного движения. Первый Чемпионат России по пахоте прошел в 2012 году в Краснодарском крае и собрал лучших механизаторов из 23 регионов. За 6 лет расширилась география Чемпионата. Соревнования проходили в различных регионах: Ростовская, Владимирская, Саратовская, Тюменская области и Республика Башкортостан. Более 50 регионов отправляли на Чемпионаты России свои команды.

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