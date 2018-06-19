2018-06-19T18:43:46+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Артур Чилингаров: Наши красиво сыграют с Египтом и без моего волшебства

Знаменитый полярник, Герой Советского Союза и Герой России перед ответственными матчами выдергивает из своей бороды несколько волосинок, что-то шепчет - и мы побеждаем! [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Знаменитый полярник, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров.Знаменитый полярник, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- ...Алло! Артур Николаевич, здрасьте!

- Да, привет!

- Судя по всему, вы были все-таки на матче «Россия-Саудовская Аравия», где мы 5:0 выиграли, и выдергивали все же волосинки из своей волшебной бороды?

- Да, был, был...

- А сколько пришлось выдернуть волосинок? (Ну, чтобы наши победили.)

- Да ладно, не надо, ладно…

- Нет, просто все мои друзья, знакомые интересуются, вы будете во вторник на матче «Россия - Египет»? Вы сейчас в Питере, да?

- Нет, я сейчас не в Питере. В этот раз не буду, а на следующем матче - буду.

- А-а, значит, победоносное шествие нашей сборной по футбольным полям Чемпионата мира продолжится! А как будете в этот раз болеть?

- Ну, буду, Саша, болеть, как все болеют.

- А-а! У телевизора, да?

- Да.

- Скажите, а вот волшебный свой прием станете использовать или на этот раз - нет? Или команда наша настолько сильна, что она и без этого (то есть, без выдергивания волосинок из чилингаровской бороды) выиграет?

- Да нет, нет, нет, колдовство не всегда помогает. Надо болеть от души, от сердца. Я и буду болеть, как всегда болею.

- То есть, ваше белое колдовство не всегда помогает, да, вы так считаете?

- Это шутка. (Шутка - что помогает, или шутка - что не помогает? Сей момент Чилингаров уточнять почему-то не стал. - А.Г.)

- Как? Нет, я, кажется, понимаю... То есть, а ваш прогноз - он-то какой будет?

- Мой прогноз - 2:0 в нашу пользу. И - красивая игра нашей сборной!

- Понятно. Свое волшебство не будете-таки использовать?

- Я его всегда использую. Давай, дорогой.

Артур Чилингаров с прогнозом на матч Россия-Египет

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