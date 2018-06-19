Артур Чилингаров: Наши красиво сыграют с Египтом и без моего волшебства
- ...Алло! Артур Николаевич, здрасьте!
- Да, привет!
- Судя по всему, вы были все-таки на матче «Россия-Саудовская Аравия», где мы 5:0 выиграли, и выдергивали все же волосинки из своей волшебной бороды?
- Да, был, был...
- А сколько пришлось выдернуть волосинок? (Ну, чтобы наши победили.)
- Да ладно, не надо, ладно…
- Нет, просто все мои друзья, знакомые интересуются, вы будете во вторник на матче «Россия - Египет»? Вы сейчас в Питере, да?
- Нет, я сейчас не в Питере. В этот раз не буду, а на следующем матче - буду.
- А-а, значит, победоносное шествие нашей сборной по футбольным полям Чемпионата мира продолжится! А как будете в этот раз болеть?
- Ну, буду, Саша, болеть, как все болеют.
- А-а! У телевизора, да?
- Да.
- Скажите, а вот волшебный свой прием станете использовать или на этот раз - нет? Или команда наша настолько сильна, что она и без этого (то есть, без выдергивания волосинок из чилингаровской бороды) выиграет?
- Да нет, нет, нет, колдовство не всегда помогает. Надо болеть от души, от сердца. Я и буду болеть, как всегда болею.
- То есть, ваше белое колдовство не всегда помогает, да, вы так считаете?
- Это шутка. (Шутка - что помогает, или шутка - что не помогает? Сей момент Чилингаров уточнять почему-то не стал. - А.Г.)
- Как? Нет, я, кажется, понимаю... То есть, а ваш прогноз - он-то какой будет?
- Мой прогноз - 2:0 в нашу пользу. И - красивая игра нашей сборной!
- Понятно. Свое волшебство не будете-таки использовать?
- Я его всегда использую. Давай, дорогой.
Артур Чилингаров с прогнозом на матч Россия-Египет