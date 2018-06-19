В сентябре Петербург примет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

СЕГОДНЯ 18:45 2018-06-19T19:19:07+03:00

Более 500 экспертов со всего мира обсудят главные события года и ключевые вопросы индустрии

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Открыта регистрация участников на восемнадцатый международный форум по коммуникациям Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 21 сентября. Профессионалы в области коммуникаций, топ-менеджеры крупных компаний, высокопоставленные чиновники и известные журналисты – ключевые игроки рынка обсудят ключевые тенденции и тренды отрасли, дальнейшие перспективы развития рынка, современные технологии и инструменты, а также главные события года.

РЕЦЕПТ ЛИДЕРСТВА

На Baltic Weekend 2018 участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем.

Кроме того, 20 сентября в честь открытия Baltic Weekend 2018 в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBA ICCO GLOBAL PR Awards 2018.

Регистрация на форум открыта до 14 сентября.

Напомним, Baltic Weekend – крупнейший в Центральной и Восточной Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

За восемнадцать лет в Baltic Weekend приняли участие свыше 8000 специалистов из 40 стран. На пленарных заседаниях семнадцати конференций прозвучали выступления более 1000 экспертов, проведены 110 круглых столов, посвященных тенденциям развития Public Relations и маркетинговых коммуникаций в России и мире.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

С 2017 года Baltic Weekend проходит два раза в год - осенью в Санкт-Петербурге, а также весной - в одном из городов мира. Этой весной форум состоялся в Калининграде, участниками конференции стали более 100 профессионалов. На весеннем Baltic Weekend были подняты самые острые вопросы коммуникационной отрасли: влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на маркетинг, региональный брендинг, тенденции и тренды в области digital и социальных медиа, GR-эффективность и многое другое.

Ежегодно форум собирает более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира – от СНГ и Балтии до Южной Америки. В прошлом году в качестве спикеров на форуме выступили: ведущий YouTube-программы «ВДуть», редактор Sports.ru Юрий Дудь, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, президент международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью ICCO, генеральный директор M3 Communications Group Inc. Максим Бехар, Управляющий партнер компании EY Russia Александр Ивлев, член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО «Газпром-нефть» Александр Дыбаль, директор по работе с клиентами Bloomberg Media Елена Мас, заместитель генерального директора по связям с общественностью ФК «Зенит» Жанна Дембо, директор программ Совета содействия Олимпийского комитета России Олег Румянцев и другие лидеры отрасли.