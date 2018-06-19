Россия строит новый супермост. Теперь - на Сахалин

СЕГОДНЯ 19:10 2018-06-19T19:10:26+03:00

Он будет не короче семи километров

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Одну стройку века - Крымский мост - закончили, пора приниматься за другую! В Хабаровском крае начали проектировать железную дорогу, которая пройдет через мост на Сахалин.

- У нас есть техническое задание от РЖД. Согласно этому документу строительство ветки на Сахалин планируется начать в 2021 году, - рассказал журналистам начальник службы инженерных изысканий «Дальгипротранса» Дмитрий Симуков.

Сейчас специалисты выбирают оптимальное с экономической точки зрения место для стройки. Сам мост будет никак не короче семи километров. Это ширина самого узкого места Татарского пролива, отделяющего остров от Большой земли.

Стоимость всего проекта с учетом железнодорожных подходов оценивается в 540 миллиардов рублей. Еще около 90 миллиардов нужно будет инвестировать в модернизацию путей на Сахалине.

Сейчас добраться на остров можно или самолетом, что довольно дорого, или паромом. Морем доставляют на Сахалин и грузы: продукты, медикаменты, другие товары. Но способ это ненадежный. Плохая погода может прервать сообщение с Большой землей на несколько дней.

Проект моста на Сахалин может стать международным. Рассматривается возможность проложить дорогу также между нашим островом и японским Хоккайдо.