Пенсия в России - всегда несправедлива

СЕГОДНЯ 19:40 2018-06-19T19:46:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Давайте честно. Пенсионная система в России – несправедлива. Не годами, десятилетиями. Несправедлива она была в 90-е, когда пенсионеры попали даже не на – за грань выживания. И в нулевые - уравниловкой, когда оказалось, что почти не важно сколько ты зарабатывал раньше, пенсия почти одинакова.

Несправедлива была неудавшаяся попытка ввести накопительные пенсии. И тем, что от нее отрезали родившихся до 1967 года. И тем, что создали иллюзию, что та конструкция позволит накопить на достойную старость среднему классу, не сказав – громко и ясно – для этого надо дополнительно копить самим. И, наконец, тем, что заморозили и те небольшие пенсионные накопления, которые все же успели случиться.

Несправедлива была и балльная система. Непонятностью – в стране, кажется, лишь единицы людей понимают, как она устроена. И тем, что отрезала от страховых пенсий, тех, кто был по сути принужден к зарплате в конвертах. И полнейшей непредсказуемостью – оценить, сколько будет стоить пенсионный балл через несколько лет, не говоря уже о десятилетиях не может даже министр финансов. Иначе бы он нам бы это рассказал, не так ли?

И у всех попыток подхода к пенсионному снаряду две фатальных уязвимости. Старики оставались бедными, а работающие – либо лишены возможности планировать свое будущее, либо самообманывались, безосновательно рассчитывая на пристойное вознаграждение в старости.

Пенсионный маневр, на который, наконец, решилось правительство – попытка вернуть честность и справедливость в столь сложную сферу жизни как отношения поколений. Принципиальных вариантов не так много.

Первый, самый радикальный – вообще отказаться от слова «пенсия», ввести единое пособие по старости-нетрудоспособности для самых немощных, а остальным сказать – копите сами. К этому, кстати, призывал бывший министр экономики Алексей Улюкаев. С точки зрения экономического роста решение, видимо, лучшее. Но вряд ли справедливое с точки зрения тех, кто всю жизнь платил налоги и взносы.

Второй, оставить все как есть. И очень быстро оказаться перед необходимостью повышать налоговую нагрузку и снижать – да-да, именно снижать – размер пенсий. За 10 лет, если не случится чуда, где-то на треть.

И наконец, третий. Сказать, что справедливо – это когда пенсий стариков хватает не только на кефир и анальгин. Что те, кто может и хочет – смогут работать и зарабатывать без оглядки на «пенсионный возраст». Что те, кто платит налоги и взносы. Они заранее увидят – на какую пенсию они могут рассчитывать. Без оглядки на мутные баллы, которые непонятно как начисляются, неизвестно сколько будут стоить и поди еще разберись – сколько их нужно, чтобы не отправили еще пять лет ждать нищенской социальной пенсии. Что решение о пенсионном возрасте – только часть большой комплексной реформы, пенсионного маневра, в рамках которого появятся удобные, доступные и прозрачные инструменты накопления на старость для тех, кого не устроит прогноз их собственной, а не абстрактной «средней» пенсии.

Именно об этом – просто на куда более сухом языке – говорила вице-премьер Татьяна Голикова, рассказывая о предстоящей отмене балльной системы и доработке механизма индивидуального пенсионного капитала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Демограф Владимир Тимаков: Когда для мужчин в СССР устанавливали пенсионный возраст в 60 лет, они в среднем жили до 44

Правительство предложило повысить пенсионный возраст в стране для женщин до 63 лет, а для мужчин - до 65. Сможет ли большинство россиян дожить до своих пенсий? И не останутся ли 50 - 60-летние без работы? Об этом мы поговорили с ведущим демографом Экспертного центра Всемирного русского народного собора Владимиром Тимаковым. (подробности)

КСТАТИ

Зачем нам повышают пенсионный возраст

Правительство поставило точку в многолетней дискуссии о пенсионном возрасте. Многие эксперты давно говорили, что это пора сделать. Теперь решение принято: пенсионный возраст для женщин повысят с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет. Законопроект еще должны одобрить в Госдуме. (подробности)