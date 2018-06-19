2018-06-19T20:38:32+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Наш корреспондент отправился на матч Россия — Египет в поезде с болельщиками

И узнал, чего ждут фанаты обеих сборных от матча
Кирилл СЕРОВ
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Бесплатный поезд отвез болельщиков прямо к матчу России с Египтом. Фото: Денис ДемковБесплатный поезд отвез болельщиков прямо к матчу России с Египтом. Фото: Денис Демков
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Коммунизм. То о чем так мечтали большевики свершилось! Бесплатный поезд для болельщиков Москва — Санкт-Петербург, прямо к матчу России с Египтом.

Но на перроне настроения скорее напряженные, чем радостные.

- Лучше бы египтяне с Уругваем сыграли вничью. А то ведь сегодня будут упираться до последнего, — говорит здоровый мужик в майке сборной России.

- Вот-вот, а еще они и Салаха выпустят, тогда только держись, - поддерживает другой.

А египетские болельщики на перроне Ленинградского вокзала радуются жизни. Обмотались флагами и смотрят по сторонам.

- Сегодня Москва хорошая погода, - говорит на ломанном русском один из них. - Не жарко.

Действительно в столице «всего» +27. Сколько же сейчас в Египте?

«Сапсан» быстро заполняется фанатами. Но никто не шумит, лишь несколько группок размахивают российскими триколорами.

У соседа звонит телефон — «Я сегодня не на работе, еду в Питер на футбол, шеф дал отгул, все дела завтра».

Много юных болельщиков, верней, целых семей с детьми. В соседнем вагоне как будто конкурс проходит «Мама, папа, я — футбольная семья». И у всех на груди паспорта болельщика. Без них теперь никуда — на стадион не подойдешь, даже если у тебя есть билет на футбол.

А про то, как попасть на футбол говорят везде, в метро, на улицах, в магазинах. Но приобрести их не просто, хотя и возможно.

Северная столица встречает дождем. +18. Египтяне натягивают кожаные куртки и ныряют в метро. А там столпотворение. В вагонах распевают гимн России. Потомки древних фараонов что-то выкрикивают про своего идола — Салаха. Имя форварда «Ливерпуля», похоже, стало в Египте именем нарицательным. Один из египтян правильно разобрался в схеме питерской подземки и его уже стучит по плечу его товарищ - «Салах», что означает не иначе как - «молодец!»

Кстати, к чемпионату у стадиона открыли новую станцию — Новокрестовскую. И дорога от Московского вокзала до самой арены занимает не более 30 минут. Другое дело, что внутрь еще нужно попасть, а для этого придется пройти жесткий контроль, при этом постояв под питерским дожем. Но настроение у всех отличное. Из прогнозов, которые слышны в разговорах болельщиков и в пресс-центре часто звучит слово — ничья.

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