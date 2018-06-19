На ВДНХ спустя 27 лет вернулась космическая выставка

СЕГОДНЯ 21:10 2018-06-19T21:12:36+03:00

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19 июня обновленный павильон продемонстрировали журналистам, а уже с завтрашнего дня “Космос” откроется для всех желающих. Сегодня это сияющий современный музей, в котором можно увидеть капсулу Юрия Гагарина и первый искусственный спутник Земли, а на интерактивных тренажёрах даже установить связь с инопланетянами… Но так было не всегда.

Космическая экспозиция вернулась в павильон только весной этого года - после реконструкции. А вот например, с 1991 года легендарное здание использовали куда более “практично”: здесь торговали рассадой, вениками, подержанными автомобилями и даже устраивали дискотеки. За время существования павильона его назначение менялось неоднократно в зависимости от нужд страны.

- Павильон «Космос» с его поразительной параболической аркой и удивительным куполом буквально завис между небом и землей, между возвышенным и насущным, — объясняет смысл названия куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефёдов. — Вся история павильона — это постоянные перепады от приземленных забот к чудесной мечте — и обратно.

Здесь представлены сотни уникальных документов из архива и библиотеки ВДНХ: фотографий, рисунков, чертежей.

Выставка разделена на 10 частей: одна посвящена сложному строительству арки — здесь есть стенды с самыми первыми набросками здания, уже проработанными чертежами и редкими фотографиями стройки — многие из них показываются публике впервые. Есть раздел, посвящённый огромной статуе Сталина, которая несколько десятилетий стояла на месте ракеты «Восток». Ещё один — первому человеку в космосе Юрию Гагарину. А в конце выставки можно посмотреть документальный фильм.

Здесь можно узнать, что именно экспонировалось в павильоне в разные годы, как с годами менялся его внешний вид, ну и конечно, о судьбах художников и архитекторов, создававших “Космос”. Например, мало кто знает, что первый архитектор павильона Вячеслав Олтаржевский был репрессирован и сослан в Воркуту из-за того, что сорвал сроки строительства - не успел к 1938 году. Возведённый им на месте нынешнего “Космоса” большой деревянный павильон разобрали, а за работу взялись уже другие архитекторы.

Кстати изначально павильон носил другое название - “Механизация”. Уже по новому проекту он был отстроен в 1939 году - в форме эллинга (арочного продолговатого помещения для хранения и ремонта дирижаблей). И посвящён был вовсе не космосу, а более насущным нуждам: механизации сельского хозяйства. Выставлялись там вовсе не космические корабли, а тракторы и другая сельскохозяйственная техника.

Свой современный вид павильон приобрёл уже в 50-е годы в ходе послевоенной реконструкции. К нему добавился купол и фасад с обилием лепнины, рельефами и скульптурами. Это убранство всего за месяц создали студенты скульптора Сергея Меркурова. А вот именитая Вера Мухина от этой работы отказалась, заявив, что для этой работы и двух лет не хватит.

Космические экспонаты впервые появились здесь только к 50-летию Октября. В павильоне экспонировались ракеты, искусственные спутники, скафандры и многое другое.

- Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю, - поясняет куратор Нефёдов. - Считывать их сюжеты, следить за ними — редкое удовольствие.

СПРАВКА "КП"

Выставка “Павильон “Космос”: между небом и землёй” будет открыта с 20 июня 2018 года по 10 января 2019 года в центре “Космонавтика и авиация” (павильон №34 “Космос”). Работает ежедневно, кроме понедельников, с 11:00 до 22:00. Единый билет для посещения экспозиции центра и выставки стоит — 700 рублей, льготный — 350 рублей.