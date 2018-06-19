Главный тренер сборной Сенегала: Надеюсь, что Нигерия, Марокко, Тунис и Нигерия сыграют хорошо в следующих турах

СЕГОДНЯ 21:30 2018-06-19T21:56:39+03:00

Алиу Сиссе надеется, что за его команду болеет вся Африка

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- Сложный матч. Мы знали, по какой системе будут играть поляки. Польша одна из лучших команд в Европе, но мы вели игру. Нам предстоит непростой матч с Японией, -заявил Сиссе.

- Считаете ли, что своими заменами дистабилизировали игру свою команду во втором тайме?

- Мы заслужили победу,замена Альфреда Н'Дайе на на Шейку Куате в конце игры была запланированный. Альфред устал после того, что он делал в центре поля до того, как его заменили.

- Вас удивила атакующие действия поляков?

- Вы недооцениваете нас. Знали , как играют поляки. Следили за их товарищескими играми. Роберт Левандовски - их ключевой игрок. Поляки закончили матч по схеме 4-3-3, а начинали по 4-2-3-1.

- Победа в первом матче вдохновляет?

- Это хорошее начало, но важны второй и третий матчи. Все африканские команды, кроме нас, в первом туре проиграли. Думаю, что вся Африка сегодня нами гордится. Пусть наша победа послужит примером для остальных. 16 лет назад Сенегал начал с победы над Францией и дошел до четвертьфинала. Надеюсь, что Нигерия, Марокко, Тунис и Нигерия (все эти африканские сборные проиграли стартовые встречи. - Ред,) сыграют хорошо в следующих турах.

- Матч был непростым. За счет чего удалось победить?

- За счет дисциплины. Кроме того, мы играли агрессивно, компактно, и цельно. В первом тайме хорошо взаимодействовали игроки обороны и атаки. Каждый раз когда поляки ошибались мы пытались воспользоваться этим. Некоторые их игроки чуть более техничны, но нам удалось с этим справиться.

- Чего ждете от встречи с японцами?

- Вчера на предматчевой пресс-конференции я говорил, что нельзя их недооценивать. Ни один матч на этом турнире не будет простым. Важно принять во внимание и фактор свежести. У нас на один день отдыха меньше. Нам надо восстановиться, и после этой победы мы не будем сходить с ума.