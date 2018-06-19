Главный тренер сборной Польши: Второй гол в наши ворота - нелепость

СЕГОДНЯ 21:34 2018-06-19T21:34:59+03:00

Адам Навалка расстроен тем, что его игроки часто ошибались

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- Из-за чего мы проиграла сегодня?

- К этому привело много негативных факторов. Уверен, что они в сумме и привели к такому итогу. Мы многое знали о Сенегале и у нас был план на эту игру. Но одно дело план, и совсем другое - воплотить его в жизнь. По статистике мы были лучше, но больше голов забилсоперник.

Мы плохо сыграли в центре поля, игроки не показали необходимой динамики. После перерыва стали лучше играть, но это не помогло, и второй гол мы не забили. Проанализируем ошибки, которые привели к голам. Мои игроки сильны и выносливы, поэтому к следующей встрече с колумбийцами мы выйдем полными сил.

- Почему вы решили играть от обороны самого начала матча?

- Со времени отборочного турнира мы чаще играли от обороны.

- Главная причина поражения?

- Не хватило аккуратности, мои игроки сделали много ошибок.

- Говорите, что много знали о сборной Сенегале, но, может, ваши сведения о Сенегале были неверными, Было видно, что команда не понимала, как играть против них.

- Повторюсь, сенегальцы - быстрые и агрессивные и футболисты. Нам надо перестроиться и восстановиться и подготовиться к колумбийцам.

Если говорить о качестве игры, то я им не удовлетворен, если - о потраченных силах, то скажу, что у нас было много моментов, которые мы не реализовали. Сенегал играли очень быстро и агрессивно. Мы тоже были агрессивны, но это не принесло плодов.

- Почему заменили Якуба Блащиковски после первого тайма?

- Он восстановился от травмы, но не был готов достаточно, чтобы играть и во втором тайме, Кроме того, я посчитал нужным играть с тремя защитниками во втором тайме

- Что скажете о втором голе?

- Он был нелепым. Мы владели мячом. Убежден, что Беднарек не видел, что Ньянг вошел в игру. Крыховяк не видел его тоже. Щесны пытался спасти ситуацию, но не смог. Очень удивлен, что сенегальскому игроку разрешили выйти на поле.