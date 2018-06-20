Сенегал 16 лет спустя снова выиграл в первом матче чемпионата мира

СЕГОДНЯ 00:21 2018-06-20T00:42:53+03:00

В последнем матче первого тура чемпионата мира по футболу встречались Польша и Сенегал Фото: REUTERS

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В последнем матче первого тура чемпионата мира по футболу встречались Польша и Сенегал. Команды играли на московском стадионе «Спартак». Польские фанаты почувствовали себя здесь как дома: красно-белые цвета этой сборной соответствуют цветам самого титулованного российского клуба. Не случайно, болельщики сразу же погнали команду Адама Навалки вперед, создав впечатляющую шумовую поддержку.

БЛАЩИКОВСКИ ВЫБИЛ СТО

Тренер Навалка выпустил сразу несколько острых атакующих игроков. В сартовом составе вышел и полузащитник Якуб Блащиковски, Для него этот матч стал сотым за сборную.

Первые минуты показали, в какой хорошей форме к турниру подошел Сенегал, Его тренер Алиу Сиссе, щеголявший длинными дредами, наблюдал за происходящим с амого края технической зоны.

Африканские игроки неплохо комбинировали и при этом надежно закрывали лидеров польской сборной. Практически без мяча остался главный бомбардир поляков и форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

Сенегальцам раз за разом удавались стремительные рейды к владениям Войцеха Щесны, но вот с завершающим ударом не клеилось. Все изменилось на 37-й минуте матча: Ньянг поборолся на фланге, несколько горизонтальных пасов и после удара из-за штрафной Идриссы Гейе мяч срикошетил от польского защитника в ворота. Вратарь Щесны ничего не смог с этим поделать.

В перерыве Навалка заменил Блащиковски на Беднарека. И,возможно, об этом вскоре пожалел, но до этого у поляков наконец был хороши шанс сравнять счет. Левандовски прорывался к воротам, но его грубо сбил защитник сенеальцев.

Звезда «Баварии» самолично попытался наказать соперника за нарушение, но прекрасно исполненный удар со штрафного «вытащил» из угла ворот голкипер НДайе.

Однако на 60-й минуте Сенегал повел 2:0. Кошмарные ошибки допустили сразу три польских игрока: Крыховяк зачем-то отдал пас с центра поля в сторону своей штрафной, защитник Беднарек и вратарь Щесны не разобрались, кто должен выбивать мяч. В итоге Ньянг оказался перед пустыми воротами, и забил свой первый гол на турнире.

Крыховяк смог частично реабилитироваться за четыре минуты до конца основного времени. Длинную подачу Камила Гросицки со штрафного он замкнул ударом головой в противоход вратарю. К несчастью для Польши этот забитый мяч так и остался голом престижа. Первым на пресс-конференцию на правах победителя пришел тренер сенгальцев Алиу Сиссе.

"МЫ НЕ БУДЕМ СХОДИТЬ С УМА"

- Польша - одна из лучших команд в Европе, но мы вели игру. Нам предстоит непростой матч с Японией, -заявил Сиссе.

- Вас удивила атакующие действия поляков?

- Вы недооцениваете нас. Знали, как играют поляки, и следили за их товарищескими играми. Роберт Левандовски - их ключевой игрок. Поляки закончили матч по схеме 4-3-3, а начинали по 4-2-3-1.

- Победа в первом матче вдохновляет?

- Это хорошее начало, но важны второй и третий матчи. Все африканские команды, кроме нас, в первом туре проиграли. Думаю, что вся Африка сегодня нами гордится. Пусть наша победа послужит примером для остальных. Надеюсь, что Нигерия, Марокко,Тунис и Нигерия хорошо сыграют в следующих турах.

- За счет чего удалось победить?

- За счет дисциплины. Кроме того, мы играли агрессивно, компактно, и цельно. В первом тайме хорошо взаимодействовали игроки обороны и атаки. Каждый раз когда поляки ошибались, мы пытались воспользоваться этим. Некоторые их игроки чуть более техничны, но нам удалось с этим справиться.

- Чего ждете от встречи с японцами?

- Вчера на предматчевой пресс-конференции я говорил, что нельзя их недооценивать. Ни один матч на этом турнире не будет простым. Важно принять во внимание и фактор свежести. У нас на один день подготовкименьше. Нам надо восстановиться, и после этой победы мы не будем сходить с ума.

ВТОРОЙ ГОЛ - НЕЛЕПОСТЬ

Тренера поляков Адама Навалку больше спрашивали о причинах поражения.

- Этот проигрыш - совокупность негативных факторов. У нас был план на игру с Сенегалом. Но одно дело - план, и совсем другое - воплотить его в жизнь. По статистике мы были лучше, но больше голов забил соперник.

Мы плохо сыграли в центре поля, игроки не показали необходимой динамики. После перерыва стали лучше играть, но это не помогло, и второй гол мы не забили. Проанализируем ошибки, которые привели к голам. Мои игроки сильны и выносливы, поэтому к следующей встрече с колумбийцами они выйдут полными сил.

- Почему решили играть от обороны с самого начала матча?

- Со времени отборочного турнира к этому чемпионату мира мы чаще играли от обороны.

- И всё же какова главная причина поражения?

- Не хватило аккуратности, мои игроки сделали много ошибок. Если говорить о качестве игры, то я им не удовлетворен, если - о потраченных силах, то скажу, что у нас было много моментов, которые мы не реализовали. Сенегал играли быстро и агрессивно. Мы тоже были агрессивны, но это не принесло плодов.

- Почему заменили Якуба Блащиковски после первого тайма?

- Он восстановился от травмы, но не был готов достаточно, чтобы играть и во втором тайме, Кроме того, я посчитал нужным играть с тремя защитниками во втором тайме

- Что скажете о втором голе?

- Он был нелепым. Мы владели мячом. Убежден, что Беднарек не видел, что Ньянг вошел в игру. Крыховяк этого тоже не видел. Щесны пытался спасти ситуацию, но не смог. Очень удивлен, что сенегальскому игроку разрешили выйти на поле.

СТАТИСТИКА

Польша — Сенегал — 1:2 (0:1). Голы: Сионек - в свои ворота, 37 - 0:1, Ньянг, 60, - 0:2, Крыховяк, 86 - 1:2.

Польша: Щесны, Пищек (Берещински, 83), Рыбус, Паздан, Сионек, Крыховяк, Гросицки, Зелински, Блащиковски (Беднарек, 46), Милик (Ковнацки, 73), Левандовски.

Сенегал: Х. НДайе, Кулибали, Ваге, Сане, Сабали, А.НДайе (Куяте, 88), Гейе, Сарр, Мане, Диуф (Ндойе, 62), Ньянг (Конате, 75).

Судья: Шукралла (Бахрейн).

19 июня. Москва. Стадион "Спартак". 44 190 (вмещает 44 190)