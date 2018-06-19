Фанзона столицы ликует: «Мы победили!»

19 Июнь 23:59 2018-06-20T01:03:53+03:00

Корреспондент «КП» отправился на Воробьёвы горы и посмотрел, как россияне болеют за нашу команду

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Во время игры Японии с Колумбией (вторые выиграли 2:1) на территории фанзоны на Воробьёвых горах было не так много болельщиков. И даже не потому, что на экранах не было Португалии или Бразилии, а потому, что до матча Россия-Египет оставалось несколько часов. Да и погода капризничала. Тучи заслонили солнце и некоторое время шёл дождь. Но потом, к моменту выхода на поле сенегальцев и поляков, небо прояснилось. И в общей толпе, словно грибы, стали вырастать российские флаги.

Лично я представлял себе фанзону как небольшую площадку (размером со стадион) перед видеоэкраном. Оказалось, что это целый городок - с кафе, магазинами, детскими уголками, зонами отдыха и морем пива. Несмотря на то, что цены на пенный напиток кусаются (350 рублей за бокал), желающих его испить предостаточно.

Стена любвиФото: Павел КЛОКОВ

Но это все детали. Главное, конечно, футбол.

Когда наши спортсмены вышли на поле, Воробьёвы горы утонули в овациях. Российские футболисты начали играть очень резво и весь первый тайм держали в напряжении не только команду Египта, но и болельщиков фанзоны. Во время опасных моментов подпрыгивали не только гости фестиваля, но и журналисты. Из толпы доносилось:

«Дзюба, забей!»

«Нужен гол!»

«Россия, вперёд».

Полное ощущение, что вся эта скандирующая толпа находится не в Москве, а в Питере, где и проходил матчФото: Михаил ФРОЛОВ

Но это были жалкие цветочки по сравнению с тем моментом, когда в самом начале второго тайма египетский футболист Фатхи случайно заколотил мяч в собственные ворота. Казалось, ещё чуть-чуть - и башня главного здания МГУ завалится от накала. Но, к счастью, этого не случилось. И болельщики, оживившись, стали ждать следующего года.

Главное, забить первыми, - говорил мне перед игрой болельщик из Саратова Андрей Семенов. - Снимут напряжение, развяжут руки. Точнее, ноги...

И, действительно, после первого гола игра стала ещё опасней. Причём возле ворот Египта. Угловые, прострелы, навесы... Но и соперники сдаваться не собирались. Особенно хваленый Салах, которым уже прожужжали все уши. Мол, даже если выпустить его одного на поле, он все равно может забить.

У меня было полное ощущение, что вся эта скандирующая толпа находится не в Москве, а в Питере, где и проходил матч.

И вот - 59 минута - и Черышев забивает второй гол!

Журналист из Египта, сидевший рядом со мной, пустил скупую мужскую слезу. Я поддержал его сдержанной улыбкой. Но когда ещё через три минуты Дзюба засандалил третий мяч, заплакал уже я. От счастья.

Народ торжествовал.

Россия - Египет - три ноль! - орал голосом Губерниева какой-то корреспондент. - Три - ноль! Три - ноль!

Я заметил, как неподалёку от меня мужик в толпе целует женщину. Но та отстраняется, потому что пришла на футбол с мужем.

Пенальти? - раздался голос комментатора.

И уже через минуту счёт стал 3:1. Мяч под перекладину отправил тот самый Мохамед Салах. Болельщики взвыли, но, конечно, простили этот гол Игорю Акинфееву. Только святой апостол мог отразить этот удар. И то - с помощью молитв.

Египтяне заметно оживились. Ибо проигрыш для них равносилен вылету из группы. На территории столичной фанзоны негде было упасть яблоку. Я даже представить себе не могу, что творилось на российских трибунах на стадионе.

Сборная России по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Россия - Египет - 3:1.

Когда наши спортсмены вышли на поле, Воробьёвы горы утонули в овацияхФото: Павел КЛОКОВ

ЧТО В ФАНЗОНЕ ХОРОШО, ЧТО В ФАНЗОНЕ ПЛОХО

Из плюсов

Практически нет пьяных (а если и есть, то все они вовремя покидают территорию под присмотром службы безопасности)

Зарядки для телефонов на каждом шагу и, несмотря на наплыв людей, пустые ячейки всегда в наличии

Семь видеоэкранов (и если ты находишься не в центре площади, а с краю, все равно все отлично видно)

Во время перерывов идёт развлекательная программа (перед матчем Россия-Египет, например, пели группа «7Б», МС Дони, Юлианна Караулова и др)

Много туалетов и проблем с этим щекотливым моментом нет никаких

Россия празднует победу! Сегодня всю ночь не спать!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из минусов

Очень мало мест, где можно посидеть (болельщики, растирая ноги, плюхаются прямо на асфальт)

Огромные очереди за напитками и перекусом

Слабый сигнал интернета (нужно ходить по площади и ловить 3G)

Непонятно, где можно курить (а потому все курят там, где удобно, в том числе перед видеоэкраном с трансляцией матчей)

Очень шумно, а потому все важные разговоры по телефону лучше отложить

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