2018-06-20T02:00:30+03:00
Общество

"Миллионы сходят с ума!": Жириновский осудил болельщиков, устроивших в Мексике землетрясение

Лидер ЛДПР поболел с "Комсомолкой" в фан-зоне на Воробьевых горах
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Владимир Жириновский побывал на фан-зоне на Воробьевых горах.Владимир Жириновский побывал на фан-зоне на Воробьевых горах.Фото: Елена ЧИНКОВА
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- Раздражает, что некоторые в таком безумном азарте, - неожиданно ворчит Владимир Жириновский, пока мы пробираемся к многолюдной и ну очень шумной фан-зоне на Воробьевых горах.

- Так праздник, да еще на нашей улице!

- Миллионы сходят с ума. В Мексике от прыжков фанатов землетрясение! Таксист в Москве в толпу въехал - так хочет заработать на болельщиках, что работает по 20 часов! А знаете, что спорт даже приводил к войне? Вон Сальвадор и Гондурас воевали по вине болельщиков! А футболистов Саудовской Аравии могут наказать за невыход из группы. А наказание может быть страшным...

- Вы лучше скажите, что думаете насчет совета коллеги по Думе Тамары Плетневой, призвавшей наших девушек не крутить романы с иностранцами?

- Да вы ничего не поняли. Вступайте в отношения, но думайте о будущем. Если родите ребенка другого цвета кожи, то ему может быть некомфортно. Она это имела в виду.

Жириновский не ожидал такой сокрушительной победы нашей сборной Фото: Елена ЧИНКОВА

Жириновский не ожидал такой сокрушительной победы нашей сборнойФото: Елена ЧИНКОВА

- Да у нас общество-то не расистское.

- Опять не понимаете. Оно таким и не было. Я про детей! Они любят дразнить.

Здесь наш непредсказуемый разговор прервали. Владимира Вольфовича закружила пестрая толпа, в которой самым громким оказался блондинистый паренек из Бразилии.

- Я фанат Путина, - представился он.

- Молодец, но ты не из Бразилии, - покосился на него ВВЖ. Бледный блондин настаивал, что именно оттуда.

Но его уже оттерла дама из Колумбии. Журналистка. Волновали журналистку избитые и не очень приятные клише про Россию. Вождь ЛДПР терпеливо растолковывал ей, что к чему, а потом не выдержал:

- Кокаин у вас как всегда при себе? А ну, покажите!

Вот так - стереотипом по стереотипам.

Сказав добрые слова про красивую организацию футбольного праздника, Жириновский выдал свой прогноз: 1:0 с Египтом, 1:1 с Уругваем и мы в 1/8 финала. Встали смотреть.

- Салах - звезда, да еще большой благотворитель! Он заслужил победу, но только не сегодня, - вещали за спиной российские болельщики сорванными от криков голосами. Рядом кричали перуанцы, аргентинцы, хорваты - тоже за наших.

Прогноз Жириновского в итоге не подтвердился, чему он сам в кои веки был очень рад. А толпа вынесла меня уже к ликующей от победы России мексиканке на последних сроках беременности. "Я - мексиканка, и в этом моя супер-сила", - гласила ее кофточка.

Да, такие гости могут устроить землетрясение и здесь...

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