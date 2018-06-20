2018-06-20T08:51:43+03:00
В мире

В Венесуэле сменилась власть

Соратник Чавеса получил новый пост, который дает ему больше власти, чем у президента
Антон ФОКИН
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Дьосдад Кабельо.Дьосдад Кабельо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из самых влиятельных людей Боливарианской республики Дьосдад Кабельо получил во вторник еще больше полномочий, ведь он стал главой Национального учредительного собрания (НУС) - верховного органа страны, который должен в ближайшее время подготовить и принять новую конституцию страны. Теперь зампредседателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы должен будет руководить депутатами, которые пытающимися законодательно закрепить в основном законе положения "Социализма XXI века".

- Вы можете положиться на этого солдата, - сказал Кабельо после выборов свои товарищам по партии. - Я не буду отдыхать ни одной секунды.

Выборы нового председателя НУС пришлось назначить после того, как занимавшая это должность Дельси Родригес была назначена президентом Николасом Мадуро на пост вице-президента. Хотя этот шаг можно и назвать повышением, но юридически Собрание является высшим органом власти, занимая привилегированное положение даже по отношению к главе государства. Так что теперь Кабельо получит по сути уникальные полномочия.

Кабельо известен как "старый чавист", ведь они вместе с Чавесом участвовали в подготовке неудачного переворота в 1992 году, в результате которого все заговорщики попали в тюрьму. После того, как левые силы пришли к власти, Кабельо занимал самые разные должности - он был вице-президентом, министром инфраструктуры, обороны и юстиции, губернатором штата Миранда, а в начале 2010-х годов был председателем Национальной ассамблеи - венесуэльского парламента. Именно с законодательной властью сейчас у правящей партии наибольшие разногласии.

Основная проблема заключается как раз в факте существования НУС, которое было созвано в 2017 году для выработки новой конституции страны. Практически сразу после формирования члены новой структуры проголосовали за передачу им полномочий Национальной ассамблеи. В результате депутаты Ассамблеи пошли на открытый конфликт с Собранием и призвали иностранные правительства не признавать новый орган. Особенность ситуации заключается в том, что большинство в парламенте принадлежит оппозиции, а в НУС — чавистам (из 545 мест их депутаты занимают 503, а 42 кресла - вакантны).

Назначение Кабельо сразу же "взбесило" западные СМИ, которые назвали это решение "очередным шагом на пути к диктатуре". Нового главу НУС давно не любят в США, которые пытаются обвинять в коррупции и торговле наркотиками. Особенно ретивые комментаторы регулярно пытаются столкнуть Мадуро и Кабельо, аргументируя свою позицию тем, что последний якобы хочет занять пост главы государства с помощью "дворцового переворота". Правда это или нет, сказать сложно, но до сих пор ни один из политических лидеров чавистов не сказал в отношении друг друга ни слова критики. Так что пока "конспираторам" приходится придумывать другие теории.

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