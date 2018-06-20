Россия больше не родина белых ходоков: на ЧМ-2018 иностранцы увидели нашу страну по-настоящему

СЕГОДНЯ 11:55 2018-06-20T12:52:32+03:00

Болельщики у фан-зоны на Воробьевых горах в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему после Чемпионата мира по футболу больше никто не поверит, что Россия – это унылая пустыня с угрюмыми жителями [фото, видео]

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90% процентов футбольных болельщиков увезут из Москвы чувство собственной неполноценности.

Что видел в своей обывательской жизни житель Бирмингема, Познани, Лимы или Детройта? Примерно то же самое, что и – житель Омска, Челябинска или Кемерова. Серый горизонт многоэтажек, трубы, промзоны, обычный ритм обычной человеческой жизни - «дом-работа-магазин-телевизор».

Праздник случается только пару раз в год. Он находится в специально отведенных для этого местах. В Шарм-эль-Шейхе, Анталье или Акапулько. За 500 евро можно купить двухнедельную фальшивую сказку с картонными декорациями, где радость изобразят профессиональные аниматоры.

Так себе удовольствие…

И тут оказалось, что Москва – это Акапулько, Рио, Париж и Сан-Франциско в одном флаконе. И даже лучше.

На футбольный фестиваль приехали фанаты этой игры со всего мира.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Русским за праздником не надо никуда ехать. Выясняется, что у них тут праздник каждый день.

Кто сказал, что русские угрюмые, необщительные люди, которые не умеют улыбаться, потому что зубы на морозе мерзнут?

Нигде нет столько улыбающихся людей, как сегодня в Москве, Нижнем Новгороде или Ростове.

И это не пластмассовая улыбка официанта. И не подобострастная улыбка базарного торговца. Русские улыбаются честно и искренне, словно они сами радуются детскому восторгу туристов, которые впервые увидели настоящую Россию.

Кто теперь поверит, что Россия – это унылая пустыня, тайга, ровный пейзаж которой оживляют только нефтяные вышки и вышки лагерей? Россия – это счастье, праздник и веселье.

На улицах российских городов и на трибунах рушатся стереотипы о "суровых и холодных русских".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние несколько лет Москва превартилась в столицу мира. Лучший город Европы. Богатый, как Лондон. Веселый, как Гавана. Вкусный, как Барселона.

Москва теперь это не только самое красивое в мире метро. Это еще и самые лучшие в мире городские парки, где такое море драйва и молодости, что его можно пить, как воду.

Здесь лучшая в Европе ночная жизнь. Лучшие клубы, уютные бары на любой вкус, рестораны, которые в состоянии удивить любого гурман, роскошные магазины на всякий кошелек.

Такого уровня сервиса как в Москве нет ни в Париже, ни в Нью-Йорке.

Поездка в Европу для русского человека снова превратилась в жуткий стресс. Если раньше он сравнивал немецкое или испанское изобилие со скудостью и серостью своей бывшей советской родины, то теперь у него иная проблема.

Необычный образ болельщика из далёкой Колумбии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он привык, что дома все магазины открыты круглые сутки. Он воспринимает как должное, что веселье может продолжаться двое суток, и можно перемещаться из ресторана в ресторан до самого утра, а утром отправиться на афтапати с шампанским.

Он уверен в своей безопасности, сворачивая на любую городскую улицу. Русский человек привык, что стоит коснуться пальцем экрана смартфона, и через пару минут рядом с ним остановится такси, стоимость проезда на котором лишь немного отличается от тарифа «бесплатно». В метро и троллейбусе должен работать wi-fi, а на улице – 4G.

Ничего подобного нет ни в Праге, ни в Амстердаме.

В Стокгольме магазины аккуратно закрываются в 8 часов, в Эдинбурге ночной клуб это значит - до часа ночи.

А Москва вообще не спит. Ночью она обрушивает на прохожего лавину огней и безудержного веселья. По гранитным тротуарам идут толпы веселых и беззаботных людей. Тысячи машин, музыка, гул голосов вырывается из открытых дверей бесчисленных ресторанов и баров.

Ночные танцы в Москве после победы над египтянами, которая впервые вывела сборную России в плей-офф чемпионата мира.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночные Женева и Прага похожи на страшных мертвецов.

Москвич давно перестал обращать внимание на иностранцев. Для него они такие же приезжие, как и какой-нибудь бакинец или киевлянин. Кому какое дело? Тут почти все откуда-то приехали. Поэтому если ты говоришь по-испански или по-английски, чем ты лучше того парня, который говорит по-грузински. Бывает…

Москвич стал благожелателен и сдержан. Он давно избавился от любых комплексов туземца, который царили в 90-е. Он знает себе цену и много чего видел. У него есть достоинство и уверенность.

Москва - настолько роскошная, сытая, богатая, благополучная, довольная, безопасная, доброжелательная, что любой провинциальный немец, мексиканец, араб, китаец, француз или португалец будут здесь в полном недоумении.

Как же так? Место мрачной силы, презрения к международным правилам, цитадель агрессии, родина белых ходоков, пожирающих хоббитов-украинцев и сирийских эльфов, оказалась столицей мира, самым потрясающим городом земли.

Народ, прозябающий под властью жестокого тирана, оказался народом, неотличимым от шведов, датчан и австрийцев. Только с красивыми мужчинами и прекрасными белыми женщинами.

Но, про женщин, правда, они и так слышали...

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