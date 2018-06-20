«Звезды под гипнозом»: второй заход

СЕГОДНЯ 12:27 2018-06-20T12:46:26+03:00

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Впервые это шоу, как вы помните, появилось в эфире в феврале. Под ненавязчивый конферанс Максима Галкина гипнолог Иса Багиров вводил в измененное состояние сознания знаменитостей разной степени известности на глазах у изумленных телезрителей. Аскольд Запашный забывал, что он цирковой артист, Ивар Калныньш ощущал себя гориллой, Доминик Джокер воображал себя пятилетним детсадовцем и т. п.

Все бы ничего, но от выпуска к выпуску скептиков становилось больше и больше. Многие так и не поверили, что участники в самом деле под гипнозом - уж слишком ненатурально они выглядели. Другие покопались в биографии гипнолога и узнали, что еще недавно он был скромным специалистом по фэн-шуй, а его мама была участницей шоу «Битва экстрасенсов» - известной кузницы жуликов от парапсихологии. Вдобавок «КП» предложила Багирову устроить проверку его способностей, а он сначала тянул время, а потом отказался под благовидным предлогом.

Фото Максим ЛИ/Первый канал

Бурление началось и по ту сторону экрана: звезда ТНТ Гарик Харламов в пух и прах раскритиковал «Звезды под гипнозом», Галкин ему ответил… В интернете замелькали ролики, где артисты, не участвовавшие в шоу, стыдили своих более сговорчивых коллег.

Кончилось тем, что шоу пропало из эфира, несмотря на неплохие рейтинги. Впрочем, сразу было объявлено, что летом оно продолжится. И если вспомнить, что шоу снимают только для того, чтобы развлечь зрителя, то его вполне можно смотреть. Ну где еще покажут, как звезды попадают в нелепые ситуации и выглядят ну очень потешно? И бог с ним, с гипнозом понарошку.

«Звезды под гипнозом». Первый канал. Воскресенье, 24 июня/18.15