2018-06-20T13:26:07+03:00
Политика

Алексей Кудрин: Счетная палата нашла нарушений на 1,8 триллионов!

При том 760 миллиардов «недоучтенных» рублей пришлись на космическую сферу
Роман ГОЛОВАНОВ
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Настроение в Госдуме наутро после победы сборной России над Египтом – праздничное.

- Только ЛДПР смогла предсказать счет! – ликовал на старте думской пленарки Владимир Жириновский. Он за пару часов до матча напророчил россиянам победу 3:1.

Традиционный рабочий думский ритм более-менее восстановился к 11 часам. С отчетом перед парламентариями выступил недавно назначенный глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он представил народным избранникам «финансовые грехи» 2017-го года.

- Сотрудники Счетной палаты направили документы на возбуждение 389 административных дел. К административной ответственности привлечены 130 ответственных лиц. Они уплатили в доход государства штрафы на 15,2 миллиона рублей, - сказал Кудрин. - В прокуратуру и следственные органы переданы 105 материалов, по которым возбуждено 35 уголовных дел. Проверки продолжаются.

Кудрин подчеркнул, что в российскую казну уже возвращено 18,8 миллиардов рублей. «Роскосмос» погасил задолженность перед бюджетом в 47 миллиардов рублей.

- В целом общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и нецелевого использования средств составила 1 триллион 865 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году. И в 3,5 раза больше, чем в 2015-м, - подчеркнул глава Счетной палаты. - Сразу скажу, что 760 миллиардов из этой суммы - это нарушения по учету в «Роскосмосе». По результатам этих проверок, в том числе, открыты и уголовные дела.

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