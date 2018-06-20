2018-06-20T14:06:46+03:00
В мире

Трамп уговаривал дочь увеличить грудь, когда она была подростком

И только звонок старшей сестры, которая заявила, что операция может «погубить» Иванку, остановила бизнесмена
Ольга АНТОНОВА
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Дональд Трамп с дочерью Иванкой в 1996 году.Дональд Трамп с дочерью Иванкой в 1996 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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У Дональда Трампа пятеро детей, но к Иванке Трамп глава Белого дома всегда испытывал особенно теплые отцовские чувства. Дочь унаследовала от отца хорошую предпринимательскую хватку и целеустремленность, которой могут позавидовать многие. А от мамы – фотомодели Иваны Зельничковой нежную красоту. Поэтому в 15 лет девушка решила пойти по ее стопам и попробовать себя на поприще модельного бизнеса. И надо отметить, очень успешно. У девушки был заключен контракт с известным модельным агентством, и в это же время ее отец предложил дочери оплатить операцию по увеличению груди. Даже несмотря на то, что подобные операции подросткам не делают. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на книгу Эмилии Фокс о семье американского лидера.

Отец считал, что силиконовая грудь поможет его дочери в развитии карьеры модели. По словам автора книги, Трамп прекратил уговоры только после звонка его старшей сестры Мэриэнн, которая заявила, что операция "погубит" Иванку.

Советник президента США Иванка Трамп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США Иванка Трамп.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Надо отметить, что, все-таки позже, как писали западные таблоиды, Иванка все же решилась лечь на стол пластического хирурга. Есть предположения, что наследница многомиллионного состояния делала ментопластику – коррекцию объема подбородка с помощью импланта. Пластика подбородка в сочетании с точеными скулами сбалансировала лицо Иванки Трамп и однозначно пошла ей на пользу. Кроме того, Иванка делала себе ринопластику и не пренебрегает уколами красоты.

Говорят, в 2006 году под пристальное внимание журналистов попал пышный бюст бизнесвумен. Поползли слухи, что Иванка Трамп, до пластики уже обладавшая внушительными формами, увеличила грудь.

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