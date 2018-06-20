Украинский блогер призвал выжечь напалмом всех людей на Донбассе

СЕГОДНЯ 15:04 2018-06-20T15:29:11+03:00

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«Кружевные трусики майдана» отчебучили очередную сумасшедшую выходку. Напомнил о себе гражданский муж Ольги Значкой - та самая барышня, которая хотела во время Майдана бежать в Евросоюз и ходила по Крещатику с плакатом "Я девочка! Я не хочу в ТС. Я хочу кружевные трусики и в ЕС". Украинский блогер Святослав Степкин захотел устроить на Донбассе кровавую баню.

- Когда мы говорим "Мы хотим вернуть Донбасс" — мы хотим вернуть территорию или людей? Ответьте себе сами, - задался Степкин вопросом на фестивале блогеров "Днепровский пост". - Вы этих людей видели? Люди с Запорожской АЭС приехали, провели электропроводку в прифронтовом поселке. Сколько человек им сказало спасибо? Ни одного. Сколько человек их стало любить после этого? Ни один.

Поклонник кастрюлеголового майдана недалеко ушел от гитлеровских концлагерей. Убивать призвал всех без разбора.

- Нам надо понять: нам нужны эти люди или нам нужна территория? Моя бы воля — я бы залил там все напалмом, и чтобы через пять лет там рос рапс, - на этих словах Степкина в зале раздались аплодисменты. После он объяснился. - Территория и население — это не одно и то же. Если территория хорошая, а население — нет, то выбор очевиден. Выжги гектар напалмом — через год на нем опять заведутся люди. Только другие.

- К сожалению украинский неонацизм привел к утрате всего человеческого, - прокомментировал это «КП» публицист Егор Холмогоров. – Почему они думают, что это поможет? Они думают, что если они убьют там всех русских, то мы здесь в России это простим, сделаем вид, что ничего не заметили? Это не так. Это глубокое заблуждение.