2018-06-20T16:24:37+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Фанаты в бесплатном поезде: "В это никто не верил, но мы везем из Питера победу России"

После победы сборной России над Египтом в Питере разочарованные египтяне снимали головные уборы фараонов и прятали их в чемоданы. А изо всех питерских кафе неслись крики: "Россия, Россия! Мы это сделали!"
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitkoкорреспондент
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Фанаты признались, что в победу верили, но в минимальнуюФанаты признались, что в победу верили, но в минимальнуюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ликовал и бесплатный поезд болельщиков, в котором с победой возвращался из Питера ваш корреспондент.

- А мы можем с вами поменяться местами, у нашего товарища день рождения, хотим отметить, - попросил меня Влад, сосед по купе.

- Поздравляю. Но пить же в вагоне все равно нельзя, - напоминаю имениннику правила.

- А мы тихонько. Такая победа! Вы представляете, мне на день рождения такой подарок футболисты сделали, - ликовал москвич Станислав.

В соседнем купе пересматривали голы нашей сборной и говорили: "В это никто не верил, но мы везем из Питера победу России".

- Вы обратили внимание, что забивать стали после того, как Денис Черышев перекрестился, когда шел на перерыв? - спрашиваю у ребят. - И во втором тайме понеслась игра.

- Нет. Это вам с большими объективами было виднее. Но то, что без веры не обошлось, точно. Мы верили в наших, - говорит Николай.

- Вы говорите про веру. Да, я потратил на билеты больше 20 тысяч рублей. Не пожалел, - резюмировал Станислав.

Поезд не спал всю ночь. Эмоции били через край. Все делились впечатлениями.

- Не каждый же день Россия выходит в 1/8 на Чемпионате мира.

- Да, такое вообще впервые. Выходила сборная СССР, но не Россия. Это помнить будут годами. Мы уже забили 8 голов, оказывается, могут играть. Прикидывались что ли? Или услышали все наши мольбы?

Вспоминали жесты Артема Дзюбы после гола.

- Это он Черчесову не честь отдавал, а ответное военное приветствие. Жест один в один, как Черчесов показал на игре с Саудовской Аравией, - объясняет Николай из Москвы.

- Мне кажется, что Путин все же тайно находился на стадионе.

Бесплатный поезд для болельщиков ликовал! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бесплатный поезд для болельщиков ликовал!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Тогда счет был бы 5:1.

Фанаты признались, что в победу верили, но в минимальную - 1:0. А вот те, кто делали ставки на "чистую победу" (без количества голов) - приумножили свои капиталы.

- Ставил символические 150 рублей, надо было больше. А вот остальные матчи вообще сейчас никто угадать не может. Колумбия, Германия, Аргентина — команды, как подменили, - говорит Андрей, болельщик из Чехова.

- Что дальше? Какое будущее у нашей сборной?

- Будем верить в команду и Черчесова. У них с нашей поддержкой получаются голы.

Проводницы были готовы, что никто не ляжет спать, но все же заранее записали по фамилиям, кому выходить в Москве.

- Поезд-то едет до Казани, - напомнила проводница. - Если проспите, то посмотрите там матч Иран-Испания.

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Еще пару недель назад эту команду считали никчемной бандой миллионеров, уставшей от футбола и от самих себя. Но первая победа – 5:0 над Саудовской Аравией, вторая – 3:1 над Салахом и его Египтом. И теперь вся страна влюблена в сборную России. Если это сон, то не будите нас – хочется досмотреть до финала. (подробности)

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