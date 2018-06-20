Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория родила первенца в 43 года

СЕГОДНЯ 20:43 2018-06-20T20:54:03+03:00

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Голливудская актриса Ева Лонгория стала мамой: 19 июня 43-летняя звезда родила первенца. Малыш артистки и ее мужа, медиамагната Хосе Антонио Бастона появился на свет в популярной лос-анджелесской клинике Cedars-Sinai. Вес ребенка при рождении составил чуть больше трех килограммов. Как сообщают источники из окружения пары, и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Супруги уже объявили, как они назвали своего первенца: его имя — Сантьяго-Энрике.

Актриса до последнего вела активную светскую жизнь и появлялась на различных мероприятиях с уже довольно внушительным животиком. Хотя при этом Ева говорила, что ей приходится довольно тяжело, потому что малыш активно пинается. В соцсетях она жаловалась, что может выйти из дома только один раз за день — потому что ребенок «злится и требует, чтобы я вернулась в кровать».

Ева жаловалась поклонникам в соцсетях, что стала домоседкой из-за того, что малыш в животе постоянно толкается.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ева давно мечтала стать матерью, тем более, что она уже воспитывает троих детей мужа от первого брака, с которыми отлично ладит. По словам источников нью-йоркского издания Page Six, беременность стала для актрисы сюрпризом: долгие годы она считала, что не сможет иметь детей, и смирилась с этим. В интервью, которое Ева давала в 2011 году, она рассказывала, что чувствовала себя подавленно, когда нянчила дочь своей лучшей подруги Виктории Бекхэм. Актриса не раз признавалась журналистам: «Я хочу завести детей и стать матерью».

Ева и Хосе поженились в мае 2016 года. Избранник голливудской звезды — мексиканский миллионер Хосе Антонио Бастон, 48-летний владелец крупного латиноамериканского медиахолдинга Televisa. У Бастона растут трое детей — Хосе, Тали и Мариана — от бывшей жены Натальи Эсперон. Говорят, муж окружил Лонгорию такой заботой и любовью, что она и думать забыла о прошлых неудачных отношениях с молодыми актерами и спортсменами.

Незадолго до родов Ева стала обладательницей звезды на Аллее славы в Голливуде. На фото - с мужем Хосе Антонио Бастоном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позади у Евы два брака — с актером Тайлером Кристофером (они были женаты с 2002 по 2004 год) и с баскетболистом Тони Паркером, за которого она вышла в 2007-м. После измены спортсмена (Ева обнаружила в телефоне мужа смс-переписку с девушками легкого поведения) и последовавшего за ней скандального развода голливудская актриса не раз говорила, что третий брак не входит в ее планы. Однако Хосе Антонио Бастон, с которым звезда начала встречаться в 2013 году, сумел растопить ее сердце.