2018-06-27T16:20:04+03:00
Политика

Еще год без пармезана: Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

Премьер заявил, что альтернативы ВТО не существует, но потребовал соблюдать правила игры
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments9
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли в резиденции "Горки" 27 июня 2018 г. ФОТО Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли в резиденции "Горки" 27 июня 2018 г. ФОТО Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Запад экономические санкции в отношении России отменять не собирается, а значит, и нам надо продлить ответные меры. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли в среду в подмосковных «Горках». Срок действия экономических санкций Евросоюза в отношении России истекает в конце июля, их собираются продлить еще на полгода. Решение будет принято на саммите ЕС 28-29 июня в Брюсселе.

- Нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год, - сказал Медведев.

При этом премьер отметил, что, вступая во Всемирную торговую организацию (ВТО), Россия взяла на себя обязательства, которые продолжает выполнять. Как заявил Медведев, никакой альтернативы ВТО не существует.

- Мы рассчитываем, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию: без каких-либо легальных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры, - заявил Медведев.

Он напомнил, что Россия столкнулась с этим, когда в нарушение правил свободной торговли в отношении российского бизнеса были применены жесткие экономические санкции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
ЕР инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы во время региональной недели депутатов Госдумы
В «Единой России прошло расширенное заседание думской фракции с участием социального блока Правительства РФ: вице-премьера Татьяны Голиковой и замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова
Новости 24
Совфед одобрил закон о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта
Адвокаты женщин, обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына, требуют их освобождения
В московском ресторане быстрого питания ограбили бизнесмена
Путин 28 июня посетит парк футбола ЧМ- 2018 на Красной площади
Трамп поддержал закон о риске иностранных инвестиций
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась от приема у генсека Совета Европы
МИД РФ: негативная позиция Дании не изменит планов по реализации Северного потока - 2
В Минобороны Португалии призвали НАТО не зацикливаться на России
Сбивший насмерть беременную женщину Михаил Исаханов не признал свою вину
Путин на встрече с Болтоном выразил надежду на улучшение отношений России и США
Британия выделит Украине более 6 млн долларов на «противостояние российской дезинформации»
Турция обвинила Евросоюз в несправедливом отношении
«Подъемные» в полмиллиона рублей получат молодые врачи в Вологодской области