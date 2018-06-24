СЕГОДНЯ 01:22 2018-06-24T01:06:15+03:00

Россияне готовы поддерживать друг друга танцами и пикантными фото в соцсетях, в этом мы убедились вспоминая самые яркие флешмобы этого года

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Учительницу истории Викторию Попову в Омске уволили за фотосессию в купальнике. Но потом извинились и позвали назад. А все потому, что тысячи педагогов по всей стране стали выкладывать в сеть фото в купальниках под лозунгом «Учителя тоже люди». «Комсомолка» выяснила, как еще россияне поддерживают друг друга флешмобами в интернете.

Учительница классная моя

Заступаться за коллегу Викторию Попову учителям пришлось из-за высоконравственных родителей. Одна из мам увидела в интернете снимки классной руководительницы своего ребенка. В купальнике. Закрытом. Но этого хватило, чтобы забурлили страсти.

- Почему наших детей должна учить женщина, чьи полуголые фото можно увидеть на каждом углу?! - возмутилась бдительная мать.

Руководство школы предложило Поповой написать заявление по собственному.

- Я поняла, что работать спокойно мне все равно не дадут, и согласилась, - говорит Виктория.

Учительница рассказала, что выкладывать пикантные снимки никуда не собиралась, в интернете они оказались без ее ведома. Дело в том, что 26-летняя девушка записалась на модельные курсы. Хотела поднять самооценку.

Месяц занималась с хореографами и визажистами, чтобы подготовиться к фотосессии. Виктории достался образ в стиле пин-ап, а значит, было не обойтись без прически в стиле 50-х, каблуков и обнаженной, пусть и частично, натуры. Подборку лучших кадров учениц модельное агентство выложило в интернет...

Прознав про увольнение, учителя по всей стране начали выкладывать собственные фото в купальниках. В одном только Инстаграме почти 5000 таких снимков.

«Мы такие же, как и все: отдыхаем, куражимся, и у нас есть личная жизнь!» - пишут участники акции.

Флешмоб принес результат. Викторию пригласили на встречу с министром образования Омской области и предложили вернуться в родную школу.

Танцуют все

Это не первая подобная история. В начале года интернет облетело видео: курсанты Ульяновского института гражданской авиации в одних фуражках и трусах танцуют в общежитии под песню Satisfaction. В свой номер они добавили перчинки - ритмично двигали пятыми точками.

Эти кадры тоже не были предназначены для посторонних глаз. Ролик снимали ко Дню студента. Тут же посыпались требования отчислить с позором всех 14 первокурсников, засветившихся на видео.

- Не надо подвергать травле молодых людей! - комментировать ситуацию пришлось даже губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. - В том, что они креативные и с чувством юмора, не их вина. Важно направить эту креативность в нужное русло.

Пока кипели страсти, за курсантов вступились студенты других вузов. В пляс пустились учащиеся рязанского сельхозтехникума, медики из Димитровграда, курсанты училища МЧС и их коллеги из мореходки. Ритмично задвигали бедрами даже курсанты Суворовского училища. Дальше флешмоб перекинулся на биатлонисток, пенсионерок, военнослужащих. Не обошлось и без звезд: свои клипы сняли создатели «Вечернего Урганта», Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте... Наконец, пикантное видео записали матери тех самых курсантов.

Попросили не наказывать их сыновей.

Парни отделались выговором.

Танец ульяновских курсантов будущие военные поддержали собственными плясками.

На пользу науке

В 2014 году 27-летний американец Кори Гриффин узнал, что его другу Питу Фрейтсу поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС). Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и атрофии мышц. С таким недугом долгие годы боролся английский физик Стивен Хокинг. Гриффина поразило, что человечество до сих пор не знает, откуда берется болезнь. И он решил это исправить. И ненароком положил начало самому масштабному флешмобу в истории!

Суть Ice Bucket Challenge (испытание ведром ледяной воды) была проста. Нужно пожертвовать фонду по изучению БАС 10 долларов и облиться ледяной водой. А чтобы никто не сжульничал, в воде должны плавать кубики льда. Самая приятная часть акции - отмучившись самому, передать эстафету трем друзьям...

Участниками флешмоба стали музыканты, актеры и даже Барак Обама с Биллом Гейтсом. Когда ледяная волна докатилась до России, испытание прошли Владимир Жириновский, а также многие представители шоу-тусовки.

С помощью флешмоба фонды по борьбе с БАС получили больше 100 млн. долларов. И ученые нашли-таки ген, мутации в котором приводят к болезни! Это дает шанс противостоять ей.

Увы, вдохновители акции не увидели ее результатов. Гриффин утонул в возрасте 27 лет, а его друг, боровшийся с БАС, скончался в конце прошлого года.

Серьезный разговор

#этонеповодубить - тысячами фотографий с таким хэштегом (метка, облегчающая поиск в соцсетях) интернет откликнулся на убийство московской студентки в начале этого года. Точнее, не на само это преступление, а на реакцию, которую оно вызвало. Дело в том, что 19-летняя Татьяна Страхова вела довольно свободный образ жизни: выкладывала в соцсети интимные фото, вызывающе одевалась... Вот и посыпались комментарии в духе «сама виновата».

«Считается, что, если девушка выкладывает откровенные фотографии, она шлюха, поэтому ее можно задушить и изнасиловать. Но так нельзя!» - рассуждает в своем Инстаграме одна из участниц акции.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Есть доля самообмана»

- Это естественная реакция сопротивления нормам, которые кажутся человеку чужеродными, - считает психолог Владислав Чубаров. - Но в каждой такой акции есть доля самообмана. Казалось бы, ты ставишь себя в ту же ситуацию, что и пострадавший человек. Но по сути это суррогат эмоций. Ведь ты в безопасности!

С внедрением в нашу жизнь соцсетей многие социальные взаимодействия ушли в интернет. Это касается буквально всего - отношений, общения, проявления гражданской позиции. Но как показывает опыт подобных флешмобов, там всегда есть значительная доля людей, для которых это просто развлечение. Действует принцип «все побежали, и я побежал». Участие в таких акциях часто становится способом привлечь внимание к собственной персоне.

НУ И НУ!

В метро без штанов

Безумства, которые творили участники флешмобов

● Красились в сто слоев. Все началось с ролика под названием «Гора лака для ногтей», в котором девушка из Америки показывала, как сделала маникюр в сто слоев. Так появились ролики, как блогеры наносят на губы сто слоев губной помады, клеят сотню накладных ресниц и пытаются не зажариться под сотней одежек.

● Фотографировались с прокладками. В этом году в Индии вышел фильм «Пэдмен». С песнями и плясками там рассказывается история Аруначалама Муруганантама: в 1990-х годах он придумал способ производить дешевые и качественные средства женской гигиены и автоматы для их продажи. Вот в честь него и стали появляться в Инстаграме фото с тем, что обычно не демонстрируют. Необычным селфи отметилась даже Наталья Водянова.

● Приседали с собаками. Флешмоб запустила фитнес-блогер Алиса Грин, которая показала, как можно использовать вместо спортинвентаря собственного пса.

● Ездили в метро без штанов. Такая акция проходит каждый год, а начали ее еще в 2002 году в Нью-Йорке. Главный принцип - вести себя абсолютно естественно, несмотря на необычный внешний вид. В России этот флешмоб не особо прижился. Возможно, потому, что проходит в январе.

*Флешмоб - массовая акция, участники которой, как правило, незнакомы.