Безумные знакомства россиянок с иностранцами: Мой жених - мафиози

СЕГОДНЯ 01:16 2018-06-24T01:06:15+03:00

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Мои разъехавшиеся по миру подруги всякий раз делятся такими крышесносными историями о знакомствах и отношениях с местными мужчинами, что журналист во мне не выдержал. Заграничными романами с хеппи-эндом наша публика и так перекормлена, почему бы для баланса не показать и другие варианты, коих тоже немало? И русские мужчины заодно приободрятся. Хотя у них-то с самооценкой проблем обычно не бывает, особенно у самых сомнительных, но это уже другая история.

Двое на свидании, не считая овчарки

В Германии, как говорят, предпочитают знакомиться в интернете. Причем девушки чаще пишут первыми. И перевести общение из виртуала в реал обычно предлагают тоже они. Парни якобы боятся переборщить с активностью и скатиться в харассмент.

В Германии, как говорят, предпочитают знакомиться в интернете.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Просто чудесная история из немецкого провинциального городишки на границе с Данией. На встречу к моей Яне явился невзрачный 30-летний блондин в джинсах и джемпере, оказавшийся... лютеранским пастором. Во время общения в сети о своей профессии он помалкивал. А в кафе - огорошил. Но хоть заплатил и за себя, и за нее.

- Ну а где мне знакомиться, если на приходе у меня одни бабки?! - оправдывался он.

Пастор так пастор, но дальше началось самое смешное: пока парочка гуляла по городу, к ним то и дело подходили его прихожане. Благодарили за службу, приставали с вопросами и откровенно оценивали будущую «попадью». Попадались оценщики и с биноклем - ну просто настоящий «Нофелет»! Больше пастор и его компания девушку не видели.

Отпечаток оставил и кинолог из немецкой армии. Парень родом из Баварии, а на север страны приезжал, чтобы побыть одному. На свидание он пришел... вместе с овчаркой. Она и стала главной и, увы, единственной темой разговора.

- Я решила сделать комплимент. Сказала, что его собака очень умная и напоминает комиссара Рекса. Парень серьезно посмотрел на меня и осадил: «Это совсем разные типы овчарок!» И полчаса объяснял разницу между немецкими и бельгийскими псами и рассуждал о том, почему в немецкой армии предпочитают бельгийских. При этом он то и дело спрашивал свою собаку, не скучно ли ей. Лучше бы у меня поинтересовался! - смеется Яна.

Не считая собакиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пострелять, поймать преступника...

Приехавший сюда же на учебу американец Билл в отличие от немцев был активным и быстро организовал рандеву. Где, к ужасу Яны и бюргеров за соседними столиками, хвастался огромной коллекцией оружия у себя в Техасе.

- Многие виды очень опасные! - улыбался соблазнитель. Цели в жизни у него были такие же достойные: преподавать английский в Азии, пойти в армию (хотя в прошлый раз он не выдержал физических нагрузок, но там дают второй шанс) или стать охотником за головами. Если ориентироваться на голливудские фильмы, то это люди, разыскивающие беглых преступников. Что с ним стало дальше, Яне неинтересно.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Скучный романтик

Были, конечно, и хорошие примеры. Например, датчанин Нильс, который возил ее в кино через границу в Данию, чтобы посмотреть фильм на привычном для нее английском. Чем не романтика? Но до чего же скучным оказался ухажер! Яна не понимала, как обеспеченный 25-летний парень может жить в крошечной деревушке и даже не стремиться повидать мир, а только слушать, раскрыв рот, о ее приключениях. Русская журналистка с безумным багажом историй стала экзотической жар-птицей для датского селянина. Теперь Нильс женат на сельской девушке, счастлив, но следит за приключениями Яны в соцсетях. А она продолжает поиски. И иногда тайно вздыхает об оставленном в Москве симпатичном друге....

«Секса не будет - верни деньги за мороженое»

У второй подруги - живущей в Германии Милены - горький опыт общения с русскими немцами. А она-то, наивная, думала, что они соединяют в себе лучшие черты двух наций!

- Йорг долго высказывал претензии в адрес немок, которые и неженственные, и якобы вообще злобные феминистки. А мне напоследок объявил: «Ну ты пока еще стройная и, в общем, ничего, только не загорай больше, а то будет некрасиво». Я попросила счет.

Мужчина может оказаться не тем, кем кажется на первый взгляд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один попавшийся хам - русский немец Алекс - вообще предпочитал не говорить о своем происхождении. А то немки сразу переставали отвечать на его послания. Вот такая репутация у русских мужчин в Германии...

Чистокровный ариец Мартин неприятно удивил другим. Биолог из Кельна угостил на первом свидании Милену мороженым, а поняв, что продолжения не будет, потребовал 2,5 евро обратно!

А Йоханнес переписывался-переписывался (надо сказать, остроумно и приятно), но как только Милена предложила поболтать за кофе, в негодовании слился: «Твой напор меня пугает».

Русская любовь против криминала

Но по-настоящему безумную историю, переросшую в любовь и двухлетний совместный быт, пережила моя подруга Катя из Токио. Своего любимого эта успешная бизнес-леди встретила в японском ресторане - тот работал там управляющим. А на самом деле оказался японским мафиози - якудза. В ресторане у них с членами клана была комната для встреч. Катя поначалу удивлялась, почему перед ее спутником все расступаются, а когда узнала... Нет, не сбежала. Не в ее это характере. С ремеслом возлюбленного она тоже не смирилась. А отправилась к его главарю с просьбой: отпустите, мол, моего жениха на все четыре стороны. У якудза, сразу скажем, так не принято - там люди или уходят вперед ногами, или им отрубают палец как отступникам. Но главарь так впечатлился визитершей, что милостиво отпустил ее любимого и велел такую женщину беречь.

Увы, самому японцу покидать криминальную компанию совершенно не хотелось. К мирной жизни он не привык. Мужчина скучал, веселил себя наркотиками, Катя пыталась от него сбежать, но он разыскивал ее по всем знакомым, приставляя пистолет к виску (не своему). В итоге сел в тюрьму, а Катя начала новую жизнь. С русским мужем.

- Почти никто из моих русских подруг (и даже из японских) не смог построить счастливый брак с японцем. Хорошие отношения обычно бывают вне брака. А у семейных пар очень развита система «беккё» - когда пары живут в разных квартирах, но не разводятся, поскольку имидж - все, - рассказывает Катя. - Японцы боятся эмоций, они не обласканы мамами и во взрослой жизни просто не понимают прикосновений. На прощание тебя никто не поцелует, при встрече не обнимет... Особые отношения у японских мужчин с гейшами. Чтобы не приносить свои проблемы в дом, мужчины после работы идут сначала в клуб и снимают там стресс. Изначально гейши вели интеллектуальные беседы, угощали чаем, придумывали игры, но никакого интима не подразумевалось. К одной такой моей знакомой клиент ходил целых 50 лет! Я сама водила к гейшам богатых русских быдловатых мужиков и поражалась, с какой радостью они играли с девушками в ладошки. Теперь же понаехавшие сюда иностранки изменили эту культуру и могут оказывать и сексуальные услуги.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ, психолог, писательница, жена итальянца:

Главная болезнь - нарциссизм и незрелость

А может, он только себя и любит?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Институт семьи терпит колоссальный кризис во многих странах - вне национального вопроса и менталитета. Люди стали эгоистами, требовательными к другим и нетребовательными к себе. Самая распространенная болезнь нашего века - нарциссизм и психологическая незрелость. В частности, это следствие повышенного комфорта жизни. Люди не проходят через испытания, как раньше. В итоге у нас 30 - 40-летние люди ведут себя как дети. Только взрослый человек может идти на компромиссы, отдавать себе отчет в том, чего он хочет и кто ему нужен на самом деле. Найдет свою половинку тот, кто не сдается, кто работает над собой и делает выводы.