Футболисты сборной Англии во время ЧМ-2018 устроили заплыв на надувных единорогах
Футболисты английской сборной ну очень своеобразно занялись восстановлением своих сил после победной игры против Туниса на ЧМ-2018. База британцев на этом чемпионате мира находится под Санкт-Петербургом и в качестве отдыха после игры они отправились в бассейн, где устроили заплыв на надувных единорогах.
- Всего лишь восстановительный день, все в порядке, - написал у себя в Твиттере футболист английской сборной Джесси Лингард.
В своей первой игре на ЧМ-2018, которая прошла в понедельник, сборная Англии победила Тунис со счетом 2:1. Два гола у британцев, включая победный удар, на счету форварда Харри Кейна.
Свой следующий матч английская команда проведет 24 июня. Ее соперником в Нижнем Новгороде станет команда Панамы. В случае победы они смогут себе досрочно обеспечить выход в плей-офф чемпионата мира.