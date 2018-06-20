Футболисты сборной Англии во время ЧМ-2018 устроили заплыв на надувных единорогах

СЕГОДНЯ 14:00 2018-06-20T14:44:43+03:00

Так команда Гарета Саутгейта восстанавливала силы после победы над Тунисом 2:1 [фото]

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Футболисты английской сборной ну очень своеобразно занялись восстановлением своих сил после победной игры против Туниса на ЧМ-2018. База британцев на этом чемпионате мира находится под Санкт-Петербургом и в качестве отдыха после игры они отправились в бассейн, где устроили заплыв на надувных единорогах.

- Всего лишь восстановительный день, все в порядке, - написал у себя в Твиттере футболист английской сборной Джесси Лингард.

В своей первой игре на ЧМ-2018, которая прошла в понедельник, сборная Англии победила Тунис со счетом 2:1. Два гола у британцев, включая победный удар, на счету форварда Харри Кейна.

mescalitos Это сборная Англии) и кажется они хотят, чтобы я болела за них @jesselingard #england #unicorn #cute #worldcup2018

Свой следующий матч английская команда проведет 24 июня. Ее соперником в Нижнем Новгороде станет команда Панамы. В случае победы они смогут себе досрочно обеспечить выход в плей-офф чемпионата мира.